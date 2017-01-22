СБУ предотвратила покушение на депутата Антона Геращенко

Служба безопасности Украины провела успешную операцию по предотвращению покушения на жизнь депутата Верховной Рады Антона Геращенко, - написал в Facebook советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Сам член парламентской фракции "Народный фронт" подтвердил эту информацию украинским СМИ.

По данным Шкиряка, мотивы покушения - "контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" (Геращенко называют одним из его основателей, РС), а также антироссийские заявления парламентария". Кроме того, советник главы МВД констатирует, что "почерк заказчиков убийства идентичен планированию и осуществлению теракта против одного из руководителей интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета". Как известно, автомобиль, в котором находился Шеремет, был подорван в центре Киева 20 июля 2016 года. До сих пор убийство журналиста не раскрыто.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 21 января на брифинге в Киеве заявил о предотвращении СБУ покушения на жизнь депутата Рады и причастности к этой операции спецслужб России. "Покушение готовилось в связи с его общественной или государственной деятельностью", -сказал Грицак, отказавшись при этом назвать фамилию парламентария, поскольку он не дал на это согласие.

По подозрению в совершении этого преступления арестованы два человека, которые ранее отбывали наказание в аннексированном Россией Крыму. Как отмечают в СБУ, они хотели подложить взрывчатку под автомобиль депутата возле дома, где он проживает.Украинская спецслужба обнародовала аудиозаписи телефонных перехватов, свидетельствующих о планах злоумышленников и координации их действий со стороны российских спецслужб. По факту покушения на жизнь государственного деятеля открыто уголовное производство.