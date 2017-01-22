В Германии задержан подозреваемый в подготовке теракта

В городе Нойс на западе Германии задержан предполагаемый сообщник подозреваемого в подготовке теракта в метро Вены. Об этом сообщает агентство ДПА.

Подозреваемый был задержан в своей квартире вместе с женой. Правоохранители изъяли у него компьютеры и мобильные телефоны. Сообщается, что в квартире готовили бомбу и хранили взрывчатые вещества.



Ранее 20 января сотрудники австрийского подразделения по борьбе с терроризмом задержали в венском районе Фаворитен подозреваемого в планировании теракта. Подозреваемому 17 лет и он бывал в городе Нойс. Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что задержанный является представителем "радикализированной молодежи" и готовил теракт в метро Вены.

Двое подозреваемых готовили нападения на немецкие военные объекты. Подозреваемый, задержанный в Нойсе, готовил взрыв бомбы в Германии против полиции и военнослужащих.