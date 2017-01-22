Сенаторы поддержат Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря

Сенаторы США Джон Маккейн и Линдси Грэм поддержат бывшего генерального директора Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, несмотря на его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Маккейн и Грэм заявили, что, хотя у них по прежнему есть опасения" по поводу предыдущих отношений Тиллерсона с Россией и Путиным, они "считают, что Тиллерсон может быть эффективным защитником интересов США."

Маккейн сказал, что для него это было нелегкое решение и он был "очень осторожен", пообещав поддержать Тиллерсон при голосовании по его кандидатуре, назначенном на 23 января. Маккейн и Грэм считают, что Тиллерсон убедил их в том, что заслуживает поддержки после нескольких частных встреч и многочисленных дискуссий.

Сенатор Марк Рубио выразили озабоченность по поводу Тиллерсона из-за его связей с Россией в качестве главы Exxon Mobile.

Наряду с голосованием по кандидатуре Тиллерсона, голосование в Сенате, как ожидается, пройдет в отношении Майка Помпео, который является претендентом на пост директора ЦРУ.

Из кандидатов в министры кабинета Дональда Трампа пока утверждены только двое.