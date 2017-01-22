Трамп "признает права" тех, кто протестовал против него

Президент США Дональд Трамп заявил, что "признает права" сотен тысяч людей по всему миру, которые протестовали вместе с "Маршем женщин" в Вашингтоне, организованном против него.

"Мирные протесты являются отличительной чертой нашей демократии. Даже если я не всегда согласен, я признаю права людей выражать свои взгляды," – заявил Трамп утром 22 января в своем твиттере.

Тональность твита отличалась от саркастической, в которой он послал тивтт несколько часов ранее: "Вчера смотрел протесты, но был под впечатлением, что выборы состоялись только что. Почему эти люди не голосовали? Знаменитости сильно вредят делу!?".

Твиты были первыми комментариями администрации Трампа о более чем 1 миллионе человек, которые, по разным оценкам, вышли на марши в Вашингтоне и других городах в Соединенных Штатах и во всем мире 21 января, после того, как Трамп был приведен к присяге как 45-й президент США.

По разным оценкам, митинг женщин в Вашингтоне привлек больше людей, чем церемония инаугурации, состоявшаяся в здании Капитолия.

Сообщения прессы о том, что на первой инаугурации президента Барака Обамы было больше людей, чем у Трампа, привело к резкой реакции со стороны пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который обвинил СМИ в ложной информации о количестве собравшихся.