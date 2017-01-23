СМИ: поставщики лекарств в Москве связаны с заместителем Собянина

Крупнейшие поставщики лекарств в больницы Москвы оказались связаны с бывшими партнерами вице-мэра по социальным вопросам Леонида Печатникова. Об этом пишут "Ведомости".

Издание изучило закупки мэрии и выяснило, что на столичном рынке лекарств большая часть заказов достается компаниям, основанным владельцами группы "Европейский медицинский центр" (EMC), в которой когда-то работал сам Печатников. Только в прошлом году эти фирмы выиграли аукционов почти на 15 миллиардов рублей, что составляет 27 процентов от всех закупок Департамента здравоохранения. Печатников, утверждает, что закупки лекарств не курирует.

Конкуренция на рынке поставок лекарств Москвы существует лишь на бумаге, пишет газета. Фармацевтические аукционы зачастую выигрывают их единственные участники, а контракты заключаются по начальной цене. Если же на конкурсе появлялся второй участник, цены на лекарства сразу падали в разы.

В декабре вокруг закупок мэрией лекарств вспыхнул скандал. Поводом для этого стали заявления главного врача 62-й больницы Москвы Анатолия Махсона, который сообщил, что столичные чиновники намеренно переплачивают за медикаменты огромные деньги. Через несколько дней он был уволен.

