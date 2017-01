Революция тряпичной вагины

Главным событием в политической жизни России остаётся инаугурация Дональда Трампа!

Владимир Голышев:

не #ТрампНаш, а #МыТрамповы

более точнее надо быть в формулировках!

По-прежнему не утихает спор о том, сколько же людей было на этих торжествах.

Дровишек в огонь подбросил сам Трамп - и одновременно с этим подоспели акции протеста.

Егор Просвирнин:

Ну и чтоб вы понимали, насколько сейчас весело в Вашингтоне: на первом же пресс-брифинге в качестве пресс-секретаря действующего президента Дональда Трампа Спайсер выходит к журналистам и говорит буквально следующее. Во-первых, инаугурация Трампа - самая большая в смысле числа пришедших на Трампа посмотреть (что чистая неправда - по всем фото четко видно, что людей там меньше, чем у Обамы было). Во-вторых, это заявление базируется на данных вашингтонского метро по количеству поездок (что совсем уж явная ложь - на 900 тыс первая инаугурация Обамы, 700 тыс - вторая, 500 тыс - Трамп). В-третьих, лживые медиа в рамках войны с Трампом пытаются приуменьшить число зрителей на инаугарации, базируясь на фальшивых фактах (то есть чувак только что прямо солгал, после чего обвинил во лжи других).

Уже после брифинга Трамп приезжает в ЦРУ и толкает речь перед мемориалом сотрудникам, павшим при исполнении, каковая речь на 10% была посвящена ЦРУ, а на оставшиеся 90% - вопросу, сколько именно человек пришло посмотреть инаугурацию Трампа. Понятно, что весь американский истеблишмент от такого начала сотрудничества, мягко говоря, в ярости.

То есть мужчина, став президентом, не только не попустился - все, все, президент ты теперь, уволить тебя может разве что импичмент, но импичмент дело долгое и ты на него не наработал, расслабься и начни примирять расколотое общество, ты официально Бог-Император и какие-то мелкие склоки, которые были уместны для кандидата, теперь тебе вообще не по чину - но и продолжил озверять и озлоблять легко проверяемой ложью, причем по совершенно ничтожным поводам, причем не только медиа, но и разведку (для примирения с которой первый официальный визит по идее и был предназначен). И все это на фоне гигантского "Марша женщин на Вашингтон", который от такого поведения, естественно, будет только злее.

Карина Орлова:

Даже неудивительно, что Трамп вступил в очередную публичную перепалку, на этот раз с «бесчестными СМИ», о том, где было больше народу - у него на инаугурации, или на следующий день на марше против него.

Вообще, конечно, Президенту США на таком уровне мериться пиписьками совсем не комильфо, а с собственным народом еще и стыдно должно быть - ведь на Марш женщин против Трампа вышли тоже американцы. Напоминает чем-то, да, разделение на своих и врагов?

Но для того чтобы понять, что на Марш собралось в разы больше народу, надо было просто войти в субботу в 9.30 утра в метро. Тысячи женщин в розовых шапочках лились рекой на выход в центре города, и полные битком вагоны ехали в сторону Капитолия, где должно было быть начало марша, но в итоге люди заполонили собой весь молл и центральные проспекты, так что начала как такового и не было, а была одна огромная масса людей.<...>

Ну или просто можно посмотреть на панорамные съемки, чтобы все понять про количество людей. Спойлер - у Трампа было около трехсот тысяч, на Марше не меньше семисот тысяч.

Но помимо очевидной разницы в числах, Марш женщин несомненно превзошел инаугурацию Трампа своим вайбом. Есть в английском языке такое понятие - vibe, которое одним словом точно не переводится, но означает заряженную атмосферу, энергетику и вибрации. Это когда ты стоишь и слышишь гул, похожий то ли на приближающуюся конную кавалерию, то ли на нашествие спартанцев. А через несколько секунд уже все вокруг тебя скандируют - Yes we can (Да, мы можем), Love not hate - that’s what makes America great (любовь, а не ненависть делает Америку великой), Can’t build wall - hands top small (не построишь стену - ручки маловаты), Welcome to your first day, we will never go away (с первым днем президентства - мы не отступим никогда).

Александр Баунов:

Мэр Лондона участвует в марше в Лондоне против Трампа. Отечественный антиамериканизм стремительно блекнет на этом фоне. Что такое рядом с этим Марков в телевизоре без Собянина с плакатом у американского посольства.

Дмитрий Дробницкий:

По всей видимости, в Вашингтоне где-то все-таки затесалось американское посольство...

И вы еще спрашиваете, почему мы переживаем за этого рыжего парня?!..

Ольга Романова:

(Задумчиво). Говорили, что протестные марши в Москве устраивали американцы. Означает ли это, что протестные марши в Вашингтоне устроили мы?

Анна Качкаева:

Родной антиамериканизм поблек на фоне сотен тысяч протестующих женщин, поп-звезд, политиков и мэров в западных столицах...Наших "печенек" не хватило бы.

Марат Гельман:

мда, интересно сейчас в Штатах. Такое мощное испытание для страны, для демократических институтов.

Вчера женский марш собрал по стране несколько миллионов. Это первый день. Я думаю Трампа послали свыше для обновления.

Представляете какой он стимул для Нью-Йоркской публики?

Константин Сонин:

Кому интересно, откуда взялись вчерашние массовые демонстрации против Трампа - действительно, рекордные по масштабу в американской истории - посмотрите "патологоанатомический анализ выборов 2016" Шона Тренда, самого, пожалуй, глубокого электорального аналитика в Америке. (Весь последний год я давал ссылки на его предупреждения об опасности "вчитывания" собственных предпочтений в данные опросов.) Хорошо видно, откуда взялись такие огромные толпы в городах - все сверх-крупные города и почти все крупные подержали, и с большим перевесом, Хиллари. Она ужасно выступила в "деревенской Америке", в которой живут десятки миллионов человек (хуже Дукакиса, неудачного кандидата 1988 - худшего из всех кандидатов-демократов за тридцать лет). А в хоть сколько-нибудь крупных городах - огромный перевес противников Трампа и именно они и вышли на вчерашние демонстрации.

Игорь Айзенберг:

Меня спрашивал мой ФБ друг Геннадий Матюхин о статистике - кто и как голосовал на выборах в США. Думаю, что это может быть интересно многим. Данные собраны по результатам экзит-полов и опубликованы в газете The New York Times на следующий день после выборов. Я о них писал уже, но в меньшем объеме.

В общем, статистика без комментариев.

Из тех, кто принял участие в выборах:

- за трампа голосовали 58% белых, 53% мужчин, 42% женщин, 51% не имеющих образования выше школьного (а то и его не имеющих, в США нет обязательного среднего образования), 45% имеющих степень бакалавра, 37% имеющих степень магистра или доктора, 67% белых, не имеющих образования выше школьного, 37% тех, кому от 18 до 29 лет, 42% тех, кому от 30 до 44 лет, 53% тех, кто старше 44 лет, 35% жителей городов с населением 50,000 и более, 62% жителей маленьких городов и сельской местности.

- за Хиллари голосовали 37% белых, 88% афроамериканцев, 65% выходцев из Латинской Америки, 65% выходцев из Азии, 41% мужчин, 54% женщин, 58% тех, кто имеет степень магистра или доктора, 49% имеющих степень бакалавра, 55% тех, кому от 18 до 29 лет, 50% тех, кому от 30 до 44 лет, 44% тех, кто старше 44 лет, 59% жителей городов с населением 50,000 и более, 34% жителей маленьких городов и сельской местности.

- также подсчитано, что штаты, в которых победила Клинтон, производят 64% ВВП страны. Соответственно, штаты, в которых победил трамп, производят 36% ВВП страны.



Протестные акции собрали в Рунете много яда и желчи. Особенно досталось феминисткам.

Борис Межуев:

На всемирный "Марш женщин на Вашингтон" надо организовать всемирный "Марш мужчин на Калифорнию".

Ирина Алкснис:

Все-таки есть нечто невыразимо прекрасное в том, что феминизм свел женщин к половому органу и розовому цвету.

Егор Сенников:

Который раз наблюдая фотографии со всех этих многочисленных митингов в США, я не могу понять одного: почему отождествлять себя со своим половым органом - это прогрессивно? Вот у Альберто Моравиа целый роман был на эту тему - и ничем прогрессивным там и не пахло.

Серьезно, я не очень понимаю, в чем заключается феминизм, если ты выходишь и говоришь, что вот у тебя есть вагина и клитор, ура-ура. Причем говоришь так, как будто это самое важное, что о тебе нужно знать. Спору нет, факт отрадный, но что это в тебе меняет?

Сергей Худиев:

Посмотрел видео марш в шапках, и иногда целых костюмах - так и не понял, что они хотят этим сказать. То нам говорят (и справедливо), что женщина может быть великим ученым, писателем, воином, наконец, просто личностью с богатым внутренним миром - то вдруг сводят сущность женщины к тому же, к чему и самые мужские свиношовинисты.

И что совсем непонятно на фоне всей этой трансгендерной движухи - я правильно понял, что по их мнению только биологические женщины с соответствующей анатомией могут считаться женщинами? ОК, а вся битва про гендернейтральные туалеты тогда была о чем?

Платон Беседин:

Они назвали это революцией любви. И сказали правду. Потому что любовь они понимают вот так – сугубо плотски. И вместо пения сердца выбирают монологи вагины. Pussy Riot – лучшее определение для антитрамповской истерии.

Но фермер Джон уже перезарядил свой дробовик. И нацелил его на розоватых девиц. Мужчину в западном мире лишили почти всего. У него отобрали большинство прав. На него повесили большинство обязанностей. Собственно мужчин не осталось. Они больше не хотят женщин. Не приносят мамонтов. Не создают великих произведений. Всё, что они делают – это ноют и снимают с себя ответственность. Самки богомолов подчинили мужчин.

И новый американский конфликт – прежде всего, не политический, но ценностный, идентификационный. Извечный главный вопрос вновь актуален сегодня: кто есть кто?

С ним на главную сцену выходит грузный, рыжий мужик, покрывающий элегантную даму. Самец белой шовинистической свиньи захватил Америку. Ей это не очень понравилось. И женская часть Америки возмутилась, потому что яиц у неё нынче больше, чем у мужской.

Американские женщины понимают, что их миру приходит конец. И это был мир не матриархата, нет. Матери в последние времена не ценились. Это был мир сексуальной распущенности, вольных нравов и товаро-денежных отношений – мир розовых очков и розовых шапок. Австрийский гений Отто Вейнингер делил женщин на матерей и проституток. Миру проституток приходит конец. Грядёт мир матерей.

И вместе с тем приходит время мужчин – отцов, сыновей, патриархов. Тех, кто способен защитить свой род, своё племя. Для этого мало отрастить бороду и накачать мышцы – для этого надо быть мужчиной по духу. В мрачные времена, когда со всех сторон подпирают угрозы.

Эдуард Лимонов:

В 600 городах,так нам сказали, вышли женщины протестовать против Трампа.От Австралии до чёрт знает какой дали, вроде даже Антарктиды,хотя там только учёные болтаются.

Я верю что так много женщин негодуют.

Женщины (всякие: старые и уродливые, но немало и пухлых, молодых, и есть красивые,пусть тон и задают у них истеричные лесбиянки) почуяли что их время подходит к концу, что демократии и вольной женской жизни в ЕС и США приходит конец. Что мир спешно перестраивается из вольготного для них женского мира в мужской.

Не скажу что из матриархата в патриархат, потому что последние полсотни лет царил не матриархат (поскольку преобладали не матери, иначе Ассанжа не обвиняли бы в попытке изнасилования шведок), но удобный для женщин мир вольных нравов, промискуитета и случайных связей.

Новый мир будет патриархальным.

Почему так ? Это не Трамп виноват, Трамп только последствие. Патриархальным миром мужчин евро-американский мир становится вынужденно под давлением мигрантов и Халифата.

В Сирии упорное чудовище ИГ каждый день доказывает преимущества мужского мира, в котором женщина занимает весьма скромное место.

У Европы и Америки нет смертников,женщины ! Есть только обычные смирные солдаты. Чтобы защитить вас, европеец и американец должны стать мужчинами по духу.

Вот и становятся.

А вы хрипло возражаете этому превращению.

Трамп предлагает ещё только первую,на глазах уже устаревающую, модель новой женщины - красотку Меланью подчинённую грузному рыжему мужу.

Дальнейшие модели вам совсем не понравятся.

Но вам придётся ходить опустив очи долу, и смирив свои аппетиты.

Я вижу что будет.

Семён Бескровный:

Я смотрел трансляцию этого марша из Вашингтона. Женщины, выступавшие на сцене, включая матерящуюся Мадонну, сплошь с половыми недоимками: защитницы прав трансгендеров и другого ЛГБТ сообщества, феминистки и многие другие.

Заявляется о порядка 670 антитрамповских мероприятиях проходивших в т.ч. в Тель Авиве, Барселоне, Мексико Сити, Берлине, Париже, Лондоне. Еще пару дней и все мирно настроенные женщины и мужчины разойдутся по домам. Американцы вернутся к своим делам и работе. А пока власти позволяют мирно демонстрировать своё негативное отношение Д.Трампу, материться со сцены и вскидывать над головами транспаранты с нарисованными женскими половыми органами. Однако, это не на долго. Скоро на американских улицах останутся лишь радикально настроенные демонстранты, которые будут устраивать провокации и беспорядки. На следующей неделе полиция будет предпринимать жесткие меры в отношении тех, кто решит беспредельничать. Они будут использовать слезоточивый газ, дубинки, а также другие весомые аргументы. Короче, будет что-то наподобие "Occupy Times Square". В этом случае митингу признают незаконными, а зачинщики беспорядков получат реальные сроки отсидки.

Елена Зелинская:

Я не знаю, как у них в Америке. не мое дело, а у нас, в реакциях на Марш женщин, - неприкрытое. откровенное, оголтелое неуважение по отношению к женщинам. Довольно низко оценивала и прежде,- но сейчас просто поток хамства. Причем поразительно, как затворка какая-то открылась, понеслось: все, что они понимают о женщинах, они могут выразить только в самой низкой лексике, только на уровне площадно-половых отношений. Стыдно за вас. неуважаемые мои.

Артём Рондарёв:

Ну и, конечно, прекрасен российский блогер, который смотрит на Марш женщин и кричит «Ахаха, они надели на себя <вагину>, ахаха, эти тупые бабы!»

Российский блогер до сих пор пребывает в святой уверенности, поселенной в него эстетикой СССР, что протест, демонстрация, публичное действие – должны быть приличными, конформными его табуированной эстетической импотентной логике и обязаны не вызывать у него скабрезных ассоциаций. А то же он засмеет протестантов, и протест просто захлебнется, вы же понимаете

А вы спрашиваете – почему у нас панка нет и никогда не было.

Выступив с очень яркой и экспрессивной речью (часть выступления телеканалам даже пришлось вырезать из цензурных соображений) Мадонна стала одной из героинь протестов и, как следствие, одной из самых обсуждаемых персон в русских соцсетях.

Но были и другие звёзды.



.

Кристина Потупчик:

Знаете, я — человек падкий на всякие симпатичные штучки. Вот Мерил Стрип, например — это точно та женщина, на которую хочу быть похожей, когда мне будет лет сто. Или хотя бы телефончик дизайнера, на худой конец. А Скарлет Йоханссон? Она же объективно богиня! Я на нее не буду похожей, приноси хоть по два кровавых жертвоприношения ежесуточно. Но Господи, если уж воля твоя была столь милостива, что принесла Скарлет нам, на землю нашу грешную, почему же, блин, Господи, ты не озаботился тем, чтобы она МОЛЧАЛА?

Американский сайт Vox.com как в воду глядел, назвав антитрампистский марш женщин - «главным мероприятием недееспособных в этом году».

Фёдор Крашенинников:

А также прекрасно выступила Скарлетт Йохансон. Вот кого надо в президенты! И умница, и красавица.

Анджела Дэвис жива и даже выступает, вот этл действительно чудо!

Катерина Гордеева:

Трамп Трампом, но как круто, что Анжела Дэвис жива. Я была убеждена, что она так и осталась на том уроке моей пионерской политинформации.

Татьяна Малкина:

все пытаюсь осмыслить новость (для меня) про наличие в текущем мире анжелы дэвис, дай ей бог здоровья.

точнее, пытаюсь понять, почему меня так поразило, почти потрясло, что она в принципе есть. прочла биографию и фотографии посмотрела: вообще молодая в сущности женщина, едва в матери мне годится, выглядит отлично, профессор и явно умница - как минимум, потому что не смастырила себе голубых кукрузообразных зубов по моде ее страны.

ничего более умного я не надумала, чем такое вот объяснение: поскольку последний раз я знала про нее, выкрикивая на школьной линейке классе в седьмом "свободу анжеле дэвис!", она, по недосмотру, очевидно, канула в тот отсек памяти, куда угодил весь этот приевшийся совдеповский дискурс, туда же, куда и "капитонов, соломенцев, долгих и другие официальные лица".

в виртуальную историческую лету. так глубоко и безвозвратно, что, кажется, и не было. несправедливо, да

в общем свободу анжеле форева!

Василий Гатов:

Я ни разу не коммунист, кстати.

Но для любого человека, кто думает и умеет читать: все советские штампы про "свободу Анджеле Дэвис" - это ни что иное как адский расизм.

Потому что черная девушка, которая в 1962-м году получает merit acceptance в Университете Брандайса - это примерно как чеченская девушка, которую берут в МВТУ им.Баумана. Брандайс - это хасидский, сионистский университет, со специфическими традициями, и на весь "год" первый после отмены сегрегации было ТРИ студентки - два врача и одна Анджела Дэвис на философии и политологии.

Анджела Дэвис - ученица Герберта Маркузе. Если вы не знаете, кто такой Маркузе и почему его - левый, если не левацкий - вклад в Франкфуртскую школу и мировую философию важен, вы можете просто прекратить читать в этом месте.

Анджела Дэвис не только закончила совершенно чуждый ей университет (х-м, у меня тут есть несколько выпускников Brandeis, например, Yelena Kadeykina - пусть скажет, насколько это легко). Все эти годы она была активистом - настолько радикальным, что в Америке пост-Кеннеди ее таскали на допросы в ФБР. Маркузе сказал ей, что она должна учиться в Европе - и никогда не видевшая другого мира черная американская девочка взяла и поехала учиться сначала во Франкфурт, а потом в Гумбольдт-Университет.

И получила там сначала мастера - ничуть не меньше, чем из рук главы Франкфуртской школы Юргена Хабермаса - а потом и PhD в Берлинском университете… Давайте вы сначала попробуете этого добиться – degree in philosophy во франкфуртской школе, и докторской диссертации в Берлине, а потом будете рассказывать, что Дэвис – это «черная пантера», только не совсем, а?

Ученый – тем более, социальный философ – может играть в любые политические игры, влюбляться в героев «Черных пантер», думать о всемирной коммунистической революции. Это не плохо и не хорошо (It is not a good thing and not a bad thing), это РАБОТА социальных философов.

Попадать в тюрьму за любовь к левым террористам.

Говорить из тюрьмы, что СССР – это хорошо.

Говорить, что США – это плохо, потому что в тот момент, в тех обстоятельствах и для той социальной группы, которую она считала (и считает) своей – это была не очень хорошая страна.

Ее шарообразная прическа и запоминающаяся «черная» внешность ничего не говорят о том, насколько серьезным и важным являлась и является ее академическая работа.

Просто так преподаватель в США не становится distinguished professor, даже если ты – икона черного коммунистического сопротивления. Твои курсы – лекции, семинары, выступления – должны сформировать школу, которая будет с тобой, и будет напоминать – в статьях, лекциях, учебниках – чьи они ученики, почему для них это важно, и так далее.

В общем, я был в адской ярости несколько часов назад, когда обнаружил, что вполне идеологически близкие люди видят в Дэвис только сочетание советского «символа» с анекдотической связью с черными террористами.

За три часа разговора с любимой женой чуть смягчился.

Америка очень сильно изменилась, а вы в основном остались в Хижине Дяди Тома.

Ну, что ж.

Придется переучиваться.

Ольга Туханина:

Трампу тяжело. У него нет 86% даже близко. При этом я вообще не говорю про наши интересы, я говорю про интересы Америки.

А почему так?

Потому что в России глобализация затрагивала интересы 10% населения. При этом реально сливки снимал процент, а остальные (в рваных свитерах) покупались на мораль, совесть, идеалы и проч. - тогда как Шендерович (выгодополучатель) в необходимое время включал "совесть", а в другое - смех над "нравственностью".

В США картина иная. Там Голливуд - сотни тысяч граждан. Все они получают бабочки за кассовый прокат на весь мир. Голливуд - монополист. Чего греха таить - ни один кинематограф не достиг подобной массовости. Ни китайский, ни индийский. Можно сетовать, что скоморохам много власти дали, но это пустое. Дали уже. Им выгодно сегодняшнее положение дел. Вы можете полоскать чужую страну в дерьме, а вас всё равно будут смотреть в этой стране, и переживать за ваших героев, считая своих персонажей ублюдками. Зная при этом, что смотрят голимое враньё. Огромная победа Штатов, без дураков.

Зачем же Голливуд будет отказываться от глобального доминирования? Бабки лишние или что? От этого все Мадонны трясут увядшими прелестями против.

Алексей Шабуров:

Творческая интеллигенция - она должна быть против власти, она должна бороться, не соглашаться, взывать к умам и сердцам, возбуждать недоверие к власти.

Но вот был Обама - и против него протестовать как-то не хотелось. Все успокоились, присмирели. Обама был свой, как тут против власти выступишь?

Но теперь другое дело. Теперь всё пойдет как и должно. Во власти, как и положено, - самодовольные ограниченные <чудаки>, которых сам бог велел высмеивать. И вся творческая интеллигенция в едином порыве, надеюсь, примется это делать с праведным гневом. И в этом яростном потоке кто-нибудь да создаст шедевр-другой нам на радость. А на благостном спокойствии шедевра не сделаешь.

Дмитрий Ольшанский:

Удивительный исторический парадокс состоит в том, что левые анти-трамп активисты, вопящие и хулиганящие на улицах американских городов, - это наследники не хиппового движения шестидесятых, а расистской движухи той же эпохи.

Афро-исламо-фемино-трансгендеро-геи, кричащие "Фашизм не пройдет!" - это не ученики Мартина Лютера Кинга.

Это ученики визжащих тетенек в Арканзасе, которые сквозь полицейский кордон пытаются стукнуть зонтиком черную девочку, которая в первый раз идет в белую школу.

Как это странно.

Дело в том, что идея шестидесятых состояла в том, чтобы построить будущее, которого еще нет. Добиться прав, которых до сих пор не давали. Освободить тех, кого отказываются признавать законы и моральные нормы времени.

Цветных детей.

Студентов с длинными волосами, которые не хотели идти во Вьетнам.

Женщин, которые не хотели идти в домохозяйки.

Да хоть курильщиков косяка.

А чего хотели расисты и ультраправые активисты из организаций типа Общества Джона Берча?

Они хотели отстоять те свои привилегии и то комфортное положение, которое у них было.

Не разрешать. Не пускать. Не менять.

Не отступать от заветов дедушки Маккарти - в пользу вот этих непонятных людей, которые не пойми откуда повылезали и чего-то требуют, гады.

А еще они думали, что гады - советские шпионы. Ну, чтобы удобнее было их обвинять.

Ведь если перемен хотят твои честные сограждане - это одно, а если агенты Хрущева - это совсем другое, не так ли?

А теперь давайте посмотрим на то, что происходит через полвека.

В чем привлекательная сила трампизма (а также, заметим, и разнообразных Фараджей, Лен Пен и Фрауке Петри в Европе, да и русской весны 2014 года)?

В идее, что надо услышать тех, кого забыл и презирает весь современный мир уже десятки лет.

Рабочих из депрессивных индустриальных районов - а не только либеральных клерков из столиц.

Христиан - а не только приверженцев "религии добра и мира" и нью-эйдж культов.

Мужчин - а не только женщин.

Белых и местных - а не только кочевников и профессиональных жертв эксплуатации.

Что надо дать им трибуну - и согласиться с их выбором в рамках демократической процедуры.

То есть идея состоит в том, что надо освободить тех, кого не признают нормы времени, и кого даже закон может проигнорировать, если что, - потому что они не "жертвы", а законы у нас теперь пишутся для сплошных жертв.

А в чем идея секты свидетелей Трампа-Гитлера (а также и всех аналогичных движений, включая Майдан)?

Отстоять привилегии.

Сохранить свой комфорт.

Не отступать от заветов бабушки Анджелы Дэвис.

Не снижать цену на свои некогда пережитые страдания.

Не пускать.

Не менять.

Ишь, повылезли ватники-фашистюги, наглые стали, требуют к себе внимания, "услышать голос Донбасса", "услышать голос Мичигана", - гоблины!

Тихо сидите!

Ну и, конечно, борьба с русскими шпионами.

Ведь плохие люди протестуют не потому, что они недовольны, а потому что они агенты Путина. Так удобнее.

В общем, все как в шестидесятые.

Но только революционеры и реакционеры поменялись местами.

Революция теперь справа.

А слева - только привилегии, только бей в харю чумазого, только дорогой Борис Николаевич, где же наши танки, почему они не защищают нас от этой проклятой конституции.

Как это странно.

Александр Рыклин:

А вы обратили внимание на то, с какой страстью наша ватная мерзота накинулась на протестующих в США против избрания Трампа? И понятно почему... Уличный протест - это такой инструмент народного волеизъявления, который не поддается контролю... Если только не начать стрелять в толпу, которая в какой-то момент осознает, что ей по плечу решение любых задач... А тогда уже и стрелять поздно...

Однажды и Москва, конечно, выйдет... Выйдет и встанет вокруг Кремля...Спокойно, мирно, но уверенно, с ясным осознанием своих целей... Так было много где, будет и здесь...Ничем мы не хуже...

Лев Рубинштейн:

Глядя на картинки многолюдных маршей в городах Америки или читая разные отклики на них, многие граждане - с позиций исключительно здравого смысла, а какого же еще - недоуменно вопрошают: «А против чего, простите, протестуют протестующие? Что-нибудь этот Трамп уже сделал? Он уже ущемил чьи-то права? Он уже кого-то посадил или засудил? Он уже уничтожил демократические институты? О чем речь-то?»

Я вот, например, понимаю, о чем речь. Речь о стиле. О невыносимости риторики. Речь о ясном понимании того, что именно за стилем непременно скрывается подлинная суть и подлинный смысл происходящего. Происходящего уже сейчас или в близком будущем.

Речь о понимании того, что лексика, фразеология, интонация, мимика и жестикуляция не бывают случайными, не могут не иметь отношения к делам и намерениям.

Я очень радуюсь, что в некоторых обществах такое понимание присуще огромным массам самых разных людей. И очень огорчаюсь тому, что … ну, в общем, понятно.

Кроме протестов продолжают обсуждать инаугурационную речь Трампа.

Алексей Широпаев:

Многие хотели бы видеть в Дональде нового Рональда. Что ж, сравним их позиции. Трамп в своей речи на инаугурации призвал сделать Америку "сильной", "богатой", "гордой", "безопасной". А Рейган в своей знаменитой речи от 8-го марта 1983 года ("Империя зла") хотел видеть Америку "сильной и свободной". Рейган считал, что "Америка держала освящённый факел свободы не только для нас, но и для миллионов других людей во всём мире". Свобода - вот то слово, которое "забыл" произнести Трамп. В его речи оно промелькнуло, по-моему, только раз: "Мы все имеем одинаковые свободы...". Но о свободе как базовой американской ценности Трамп не говорил.

Михаил Касьянов:

Все ждали, что скажет эксцентричный миллиардер, которого воля американского народа вынесла на вершину власти в самой могущественной державе мира. Содержание этой речи оправдало тревожные ожидания как противников, так и сторонников нового президента. Это была речь с хлесткими лозунгами, направленными напрямую в «толщу народных масс», поверх политической элиты, поверх сложившихся сложных механизмов коммуникации и выработки смыслов. Трамп торжественно объявил, что власть передается не от одной администрации к другой, а что он отбирает её у вашингтонских политиков и возвращает её народу. С трибуны прозвучали непривычные призывы остановить «американское безумие» и отобрать и поделить богатства страны, которые, по словам нового президента, сосредоточены в руках немногих.

Настроив против себя политическую элиту, значительную часть Конгресса и практически всю прессу, Дональд Трамп будет стремиться не потерять поддержку условного американского фермера из Аризоны, шахтера из Вермонта, работяги-автослесаря из Детройта. Намеренно смешивая мнимые и реальные проблемы Америки, он пытается выставить богатейшую страну мира бедной, полуразрушенной, заваленной ржавым хламом, с народом, который не может получить качественное образование и медицинскую помощь. При этом разумеется, основной упор в риторике Трамп делает на повышении благосостояния американского народа. Люди всегда думают, что должны жить лучше, и он обещает им это.<...>

Похожим образом завоевывал поддержку народа Владимир Путин, когда россияне поверили, что именно он возвращает им национальную гордость и заставляет мир уважать Россию. В этом случае Трамп, как и Путин, намерен играть на непонимании простым американцем всех сложностей внешней политики и долгосрочной цены принятия тех или иных решений.

Андрей Зубов:

Читал внимательно речь Трампа. Именно читал, а не слушал, чтобы не отвлекал ритм голоса, чтобы ничего не пропустить. Страшное впечатление. Для русского историка аналогии просматриваются так ясно. Во-первых, откровенная ложь - богатейшую, успешнейшую страну мира Трамп именует развалиной, полной ржавых умерших заводов, трущоб, населенных несчастными нищими людьми, страной, где образование не учит, а медицина не лечит. Это ложь, Но если ложь повторять упрямо, то в это поверят те, кому хуже, чем другим, кто завидует более успешным. Трамп апеллирует к зависти. И в России сто лет назад было то же. Страна развивалась умопомрачительно быстро, богатела на глазах, но большевики и эс-эры внушали народу, что он нищ и несчастен,что его судьба беспросветна, и в условиях тяжкой войны 3/4 людей России поверили им.

Во-вторых, следуя старому как мир и гнусному как сатана политическому приему, Трамп обвинил в вымышленных бедах народа своего собственного врага, который не хотел пускать его к власти - американский политический эстэблишмент. "Я отбираю власть у Вашингтона и отдаю ее Америке". "Вашингтон живет для себя, а не для Америки" - всё это гнусная ложь. В такой огромной и сложной стране как Америка не может не быть чиновничьего аппарата, а в такой богатой стране он не может не получать высокие оклады. Но как раз в Америке частные люди не беднее чиновников, а часто, как Трамп, и намного богаче. Но новый президент сознательно натравливает народ на власть, не для того, конечно, чтобы отдать власть народу (в демократической стране она и так у народа), а для того, чтобы забрать ее себе. Он ведет себя, как потенциальный диктатор и не случайно, говоря о Трампе, Папа Франциск вспомнил сегодня приход Гитлера к власти.

Александр Гольдфарб:

Иннаугурационная речь Трампа поражает своей бездуховностью. Ни слова о «высоких материях»: идеалах свободы и права, на которых стоит Америка, ценностях, прописанных в Декларации независимости, традициях и жертвах предыдущих поколений, принесенных на алтарь свободы, о роли США в мире, и т. п. Речь — исключительно «колбасная,» только лишь о персональном благополучии (рабочих местах и социальных гарантиях) и о том, что в «народных страданиях» виноваты «вашингтонская элита» и дармоеды-иностранцы, сидящие на шее у Америки. Трамп рисует мрачную и совершенно безосновательную картину того, как все вокруг плохо, и называет козлов отпущения. Но ни слова не говорит о том, что и как он собирается делать дальше, кроме демагогического лозунга — «America First!» В общем, его речь — это полный отказ от американского идеализма и морального лидерства, чистой воды национал-социализм.

Владимир Милов:

Во время объявления о том что "Сегодня свершился исторический момент передачи власти от вашингтонской сволочи в руки народа!!!" за спиной стоят новые руководители экономического блока из Goldman Sachs и новый госсекретарь из Exxon Mobil и разрываются от невозможности расхохотаться прямо тут вслух перед камерами.



И лишь одно из немногих мнений другого рода.

Максим Артемьев:

Речь Трампа, конечно, выдающаяся. Теперь все в России смотрят на Путина - сможет ли он сказать что-то подобное, такое же сильное и убедительное?