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Адвокат: судье дали указание назначить реальные сроки по "Кировлесу"

Алексей Навальный на заседании суда по делу "Кировлеса"

Алексей Навальный на заседании суда по делу "Кировлеса"

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Председатель Ленинского суда Кирова Константин Зайцев получил в Верховном суде России указание о том, что обвиняемые по делу "Кировлеса" Алексей Навальный и Петр Офицеров должны получить реальные тюремные сроки. Об этом в понедельник заявила в суде адвокат Светлана Давыдова.

Она уточнила, что это стало известно из разговора сотрудников суда 19 января.

Судья Алексей Втюрин, ведущий заседание, в ответ заявил, что является независимым лицом, решение которого не основывается на "подслушанном разговоре" о Зайцеве. Заявленный Давыдовой отвод судье был отклонен, сообщил корреспондент Радио Свобода.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.

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