В Москве соберется оргкомитет по подготовке марша памяти Немцова

В понедельник в Москве состоится первое заседание оргкомитета по подготовке марша в память о Борисе Немцове, который организаторы мероприятия намерены провести в столице в конце февраля – либо в саму годовщину гибели оппозиционного политика, либо в один из ближайших к ней дней. Об этом Радио Свобода рассказал заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший.

Он уточнил, что в состав оргкомитета войдут представители различных демократических движений и партий, в числе которых "Солидарность", "Открытая Россия", Либертарианская партия России, ПАРНАС, "Яблоко", "Партия пятого декабря", а также многие беспартийные гражданские активисты.

На повестке дня заседания – формат мероприятия, дата его проведения и маршрут, по которому пройдет марш. Кара-Мурза-младший подчеркнул, что для согласования всех этих вопросов оргкомитет начал работу по подготовке мероприятия больше, чем за месяц до предполагаемой даты его проведения. Он также выразил надежду на то, что московские власти, как и прежде, не будут чинить препятствий желающим проститься с оппозиционером.

27 февраля минувшего года в марше памяти Бориса Немцова приняли участие от 25 до 30 тысяч человек.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. Судебный процесс по делу о его гибели продолжается.