Судья КС: запрос по делу бывших акционеров ЮКОСа "недопустим"

Судья Конституционного суда России Владимир Ярославцев счел запрос Минюста о компенсациях бывшим акционерам ЮКОСа недопустимым. Это следует из опубликованного на сайте КС постановления с особым мнением Ярославцева. Судья считает, что запрос должен был быть отклонен. Позиция России по вопросу компенсации бывшим акционерам ЮКОСа "непоследовательная и весьма противоречивая", считает судья Ярославцев.

Обращение Минюста не может быть допустимым, в частности, потому что в юриспруденции действует принципа "никто не может быть судьей в собственном деле" (nemo judex in propria causa), указывает судья Ярославцев. Он считает, что Минюсту "не следует искать легких путей разрешения вопроса" и продолжить диалог с межгосударственным органом – Комитетом министров Совета Европы.

Конституционный суд с 19 января разрешил России не выполнять решение Европейского суда по правам человека и не выплачивать бывшим акционерам нефтяной компании €1,8 миллиарда. Суд посчитал, что постановление ЕСПЧ нарушает положения Конституции России о правах человека, Россия в таком случае "вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить" основной закон.