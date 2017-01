Кабо-Верде: Космическое эхо

Хедлайнеры пятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – музыканты с тропических островов Кабо-Верде, соединяющие в своем творчестве европейские, африканские и латиноамериканские традиции. Миру известны морна – короткие печальные песни о тяготах судьбы вдали от родины, рожденные на острове Боавишта, а также жизнерадостные песни коладейра, близкие к бразильской самбе. На островах Зеленого Мыса, кстати, вскоре начинается месяц карнавалов, участники которых в ярких костюмах и масках танцуют под аккомпанемент барабанов, ксилофонов и труб. В том, что музыка Кабо-Верде – это не только Сезария Эвора, убежден рок-критик Артемий Троицкий.

Начинался этот экзотический и, несомненно, уникальный процесс в мире музыки словно настоящий детектив или, скажем, приключенческий фильм-катастрофа. Весной 1968 года из американского порта Балтимор вышел в Атлантический океан корабль-контейнеровоз, направлялся он в Рио-де-Жанейро и вез в своих недрах музыкальные инструменты на выставку электронной музыки и прочих технологических достижений. В результате событий, о сути которых история умалчивает, команда покинула это судно – то ли там эпидемия возникла, то ли еще что-то. В общем, судно было покинуто экипажем, и после долгих блужданий по Атлантическому океану его прибило к острову Святого Николая, что в архипелаге островов Зеленого Мыса.

Разумеется, некоторое время этот корабль не трогали, потом контейнеры с него сгрузили, держали их в местной церкви, но потом все-таки решили вскрыть. Вскрытие состоялось успешно, и в металлических ящиках были обнаружены – сюрприз, сюрприз! – всевозможные музыкальные электроинструменты – электропиано, электроорганы, синтезаторы и прочие чудеса техники знаменитых американских и японских фирм "Фарфиза", "Ямаха", "Роудз", "Хэммонд". И Амилкар Кабрал, лидер островов Зеленого Мыса (так называли тогда нынешнюю Республику Кабо-Верде), харизматик, левак-социалист, сказал: "Все музыкальные инструменты надо раздать народу". Народ с воодушевлением воспринял призыв своего вождя, разобрал музыкальные инструменты по домам культуры, студиям и гаражам – и пустил их в дело.

Таким образом островитяне узнали, что такое ВИА – вокально-инструментальные ансамбли

Так началась на островах Зеленого Мыса, в бывшей португальской колонии, совершенно новая музыкальная жизнь, полная электромузыкальных инструментов и их космических звуков. До этого были одни бонги, конги, однострунные инструменты симбоа из скорлупы кокосовых орехов, аккордеоны, еще, может быть, какие-нибудь гитарочки, разумеется, а тут настоящая технологическая революция произошла! Много лет, даже десятилетий, об этой удивительной истории мир ничего не знал. Вплоть до прошлого года, когда увидел свет альбом-сборник, который называется Space Echo: The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde, то есть "Космическое эхо. Тайна космических звуков Кабо-Верде". Этот альбом как раз и отражает музыкальную революцию на островах Зеленого Мыса, содержит некоторое количество записей 70-х годов и конца 60-х годов, сделанных с помощью вот этих самых похищенных с брошенного сухогруза инструментов. Начинаем с песни Pinta Manta в исполнении Антонио Санчеса.

Антонио Санчес – наверное, давно уже позабытый вокалист с островов Зеленого Мыса. Но мы вспомнили о нем в связи с этой удивительной историей, что я вам только что рассказал.

Антонио зажигает на чистом воздухе с песней Rapaz di Praia Malandro

Продолжаем знакомиться с винтажными записями с островов Зеленого Мыса. Не только на родном португальском пели африканские артисты, но и на английском тоже. Не забываем: на дворе – рубеж 60-х и 70-х годов, самый пик классического рока. Главный модник из зеленомысской команды, некто по имени Фани Хавес, и вот его песня That Day.

Многие из этих записей были очень похожими на советскую эстрадную музыку. В общем-то, и острова Зеленого мыса с середины 1970-х годов фактически стали сателлитом Советского Союза, в этой стране строился тропический социализм, и я уверен, что наши артисты в Праю и другие зеленомысские города периодически приезжали с гастролями мира и дружбы, противостоя культурному влиянию янки. Таким образом островитяне и узнали, что такое ВИА – вокально-инструментальные ансамбли. Соответственно, развился у них собственный стиль, который эти ВИА очень сильно напоминал. В частности, вот ансамбль под названием Os Apolos, которые поют песню под названием Ilyne.

​Это запись начала 70-х годов, аранжировка Паулино Виэйра. Кстати, Паулино Виэйра, композитор и аранжировщик, до сих пор очень хорошо известен, популярен и авторитетен на островах Зеленого Мыса. Интересно, сохранились ли у него какие-то из старинных синтезаторов? Сегодня, учитывая моду на винтажную музыкальную технику, они стоили бы недешево... Вот и вся занятная, почти сказочная история про тайны космического звука Кабо-Верде.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 5):

1. Wildest Dreams (USA/UK). Pleasure swell, LP Wildest dreams

2. Ray Manzarek/Roy Rogers (USA). Kick, LP Translucent blues

3. Elsa Soares (Brazil). Mulher do fim do mundo, LP Woman at the end of the world

4. Afro Haitian Experimental Orchestra (Haiti/Mali). Chay ka lou, LP A.H.E.O.

5. Death & Vanilla (Sweden). Time travel, LP To where the wild things are...

6. Antonio Sanches (Cabo Verde). Pinta manta, LP Space echo: The mystery of cosmic sound of Cabo Verde

7. Fany Havest (Cabo Verde). That day, LP Space echo: The mystery of cosmic sound of Cabo Verde

8. Os Apolos (Cabo Verde). Ilyne, LP Space echo: The mystery of cosmic sound of Cabo Verde

9. Lola Colt (UK). Dead Moon jeopardy, LP Twist through the fire

10. Bappi Lahiri (India). Aafat, LP Bollywood bloodbath

11. "Машина времени" (Россия). "Крысы", LP "Вы"