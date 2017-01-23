ЕР и КПСС: найди десять отличий

В выходные в Москве прошел 16-й съезд партии «Единая Россия». В программе было заявлено подведение итогов предыдущей пятилетки и планирование следующей, а также переизбрание лидера и председателя партии. На обе должности были в итоге избраны те же люди. Те, кому довелось застать съезды КПСС, не могли отделаться от стойкого ощущения дежа-вю.

Евгений Минченко

Открытым голосованием на безальтернативной основе Дмитрий Медведев избран председателем партии "Единая Россия" ещё на 5 (пять) лет.

Грызлов по такой же модели остался председателем Высшего Совета партии. Ещё от Патрушева или уже от Кириенко?

Состав Высшего совета голосуется списком. На первый взгляд без особых сюрпризов.

Konstantin Kalachev

Есть вечные ценности. Грызлов избран председателем Высшего совета ЕР на следующий срок.

Masha Zheleznova

Острейшая конкуренция, накал страстей, сюрпризы, интриги.

Кирилл Шулика

Медведев не отстал от Трампа. Его тоже выбрали. По предложению Грызлова его единогласно избрали председателем партии "Единая Россия".

Осталось только акцию протеста в костюмах детородных органов провести и станем похожи на Америку.

Sotnik Alexander

Медведимка переизбран. В яслях - приподнятое настроение. Вся младшая группа упоролась от радости.

Alexander Kynev

Я правильно понимаю, что лидер партии Д Медведев пообещал партии более тесное сотрудничество с правительством Д Медведева? Неожиданно, да. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы с тобой уважаемые люди

Глеб Павловский

прошел съезд партии власти™. На нём никого не выбрали и ничего нового не утвердили. Лидер ЕР Медведев одобрил работу правительства Медведева

Иван Преображенский

Сенсационные итоги съезда "Единой России" :)

Maxim Zharov

Пожалуй, наиболее точная оценка сегодняшнего съезда ЕР. Поэтому, мягко говоря, диссонансом смотрится бравурный тон официальных комментариев побывавших на съезде комментаторов. Радоваться-то единороссам на самом деле нечему - это ведь Путин победил на выборах в Госдуму, а не партия. Кстати говоря, сегодняшний "путинский привет" партии - это как раз напоминание об этом факте и есть.

Провластные комментаторы, как и следовало ожидать, ничего достойного критики на съезде не увидели.

Dmitry Fetisov

Итоги съезда:

1. ЕР уловила четкие запросы общества на обновление лиц и политику реальных дел и старается им соответствовать

2. Партия стала более открытой к диалогу с общественностью

3. Ошибок 2011-го года партия повторять не намерена, поэтому любые выборы должны становиться более конкурентными и легитимными

4. Сотрудничество ЕР и ГД будет очень плотным. Чувствуется желание через депутатов ГД достучаться до региональных элит

5. Правительство в ближайшее время в отставку никто отправлять не собирается.

А вот итог всего этого очень печален для оппонентов ЕР. Уровень "Единой России" и других партий просто несопоставим. Настолько, что боюсь, скоро оппоненты потребуют проверить её на мельдоний.

Sergey Markov

Закончился съезд Единой России. Это был съезд триумфаторов, ведь Единая Россия одержала сметающую победу на выборах в Госдуму. Медведев переизбран на 5 лет. Это заявка на то, что Медведев останется премьером и после президентских выборов 2018 года. Что должна изменить Единая Россия, чтобы стать еще успешнее?

Съезд выглядел как парад российского истеблишмента, которому некуда больше стремиться, отмечает политолог Глеб Кузнецов:

Главное, что порадовало на съезде ЕР сегодня - это атмосфера удовлетворения, доброжелательности и полного отсутствия каких бы то ни было проблем как внешних - жизнь и быт, так и внутренних - рефлексия, терзания, чувство, что мог сделать что то лучше.

Если партию сравнивать с человеком, то два образа встают перед глазами. Отечественная бабушка из хорошей семьи с длинной историей. На пенсию не живет (и даже не знает, какая она) - дети помогают, квартира - еще от папы-советского генерала досталась, хорошо воспитанные внуки с добрыми лицами в ассортименте, Кисловодск два раза в год. Иностранный образ - это мужички за 70 на гольф поле в теплой стране. Уверенные в себе, довольные собой и жизнью, получающие хорошие чеки от пенфонда за десятилетия беспорочной службы в инвестбанкинге. Макаллан, отличные зубы, искренняя доброжелательность, дорогие клюшки.

Партия не просто состоялась. И это был не просто "съезд победителей". Партия пришла в гармонию с собой и жизнью. Губернаторы, депутаты, региональные начальники, федеральные чиновники, лоббисты, офицеры госкомпаний - все на своем месте. Обнимаются, голосуют, открыто и мило улыбаются, решают вопросы с приятными и близкими им по духу людьми.

Люди готовы следовать инновационной логике и предложениям начальства, воспринимая их как неизбежность, но не чувствуя в изменениях и новациях никакой необходимости. Единый день праймериз - ну ок, да какие проблемы? Мы здесь - те, кто все всегда делал правильно, и пожал достойные плоды этих правильных действий. А если кого то здесь среди нас нет, то он - этот кто то - наверняка в чем то в жизни ошибся. Ощущение состоявшейся и состоятельной правоты наполняло атмосферу мероприятия. Делало ее приятной и дружелюбной.

Другое дело - а дальше то что? "Помогать малому бизнесу", наслаждаться "величием русской культуры", грезить об аграрной сверхдержавности? Второе чувство, кроме удовлетворения, чувство некоторой недосказанности.

Такое ощущение, что не хватило чьего то выступления, какого то доклада. Человека, который бы сказал - ребята, мы тут не пенсионеры (во всяком случае, определенная часть). Наши задачи полностью не реализованы, наши ценности не победили до конца, мы на пути, а не после его успешного финиша. Все только начинается.

Алексей Капустин на «Русской планете» призывает «ЕР» брать пример с коммунистической партии Китая:

На протяжении 15 лет ЕР пытается объединять интересы самых разных слоев общества. С точки зрения сохранения политической власти — партия делает все правильно. «Единая Россия» старается обновлять свой состав и провела «демократические» реформы». Однако XVI съезд выявил ее уязвимые стороны, которые в итоге могут привести к загниванию.

Несменяемость руководства рискует превратить ЕР в поздний КПСС, у руля которой сначала находились дряхлые старики, а затем в 1985 году появился молодой демократ, похоронивший своей инициативностью не только партию, но и целое государство. Для партии, обладающей фактической или формальной монополией на власть, единственным нормальным вариантом развития является регулярная смена руководящего звена.

Пример успешности развития, как партии, так и государства, — это соседний Китай. Коммунистическая партия КНР с противоборствующими фракциями и традицией передачи браздов правления — это мини-парламент, лучшее, чем могла быть советская КПСС и, наверное, современная ЕР, которая все равно не станет отчитываться перед избирателем за провалы.

На безудержные похвалы в адрес правящей партии многие отреагировали ироничными комментариями.

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Timofey Shevyakov

Съезд триумфаторов.

Съезд триумфаторов.

Съезд триумфаторов.

А разгадка одна.

Съезд триумфаторов.

Egor Prosvirnin

Удовлетворенные собой пенсионеры посреди сводок о заканчивающихся резервах - это очень хорошо

Anna Kozyreva

Посмотрела, что пишут мои друзья на ФБ. Оказывеется, многие смотрели съезд "Единой России". Я так понимаю, что все тоскуют по съездам КПСС. А, может, уже пора внести в Конституцию пункт о руоводящей и направляющей роли "ЕР", если у нас так полно членов "единого блока коммунистов (единороссов) и беспартийных (членов других партий)?

Глеб Черкасов

История проекта партии власти может уложиться в несколько фраз

1. Мы не КПСС, совсем не КПСС

2. Если у нас и есть какие-то перегибы, то мы с ними боремся, а так мы не КПСС

3. Есть отдельные проблемы и некоторое забюрокрачивание, но мы не КПСС

4. Да мы почти КПСС и что с того, чем это плохо?

как-то так

Расхожее сравнение критикует в платном разделе Republic Олег Кашин:

Сравнивать «Единую Россию» с КПСС – самый заезженный публицистический штамп. Советские коммунисты голосовали единогласно, и единороссы голосуют единогласно; коммунисты встречали своих вождей овациями, и единороссы встречают вождей овациями; коммунисты говорили с трибун о надоях и внешней политике, и единороссы говорят о надоях и внешней политике – и как же их после этого не сравнивать? Но это сравнение не только заезженное, но и неточное и несправедливое. «Единая Россия» – это не просто не КПСС, это принципиальная противоположность КПСС, и схожесть некоторых внешних проявлений только сбивает с толку.

КПСС с ленинских еще времен и до позднего Горбачева была, как очень точно назвал ее Сталин, своего рода орденом меченосцев – таким почти религиозным объединением, основанным в первые десятилетия на фанатизме, потом – на круговой поруке, но сохранившим сектантское устройство, железную дисциплину и самостоятельную сущность, которая позволяла партийным структурам на протяжении всей советской истории подменять собой слабое, почти во всем декоративное государство. У единороссов все строго наоборот – это они декоративная структура, имитирующая политическую партию в интересах самодостаточной и экспансионистской государственной власти. Партийный съезд – это всегда вершина большого политического айсберга, большая часть которого скрыта в невидимых широкой публике глубинах.

Глубины айсберга ​пытаются рассмотреть популярные политологи.

Незыгарь

Все посвященные прекрасно знали - Медведев должен будет анонсировать на съезде свой стратегический союз в Володиным и этот союз Медведев-Володин должен будет постараться выгнать Бориса Грызлова. Далее - Медведева переизбирают председателем ЕР, а Володина избирают председателем Высшего совета ЕР.

Правда, была еще одна итрига. "Володинские" предлагали Медведеву замену Неверова на Дениса Давыдова из Молодой гвардии и утверждение Ревенко ответственным за идеологию. Но тут медведевское окружение взбрыкнуло - Володину и так слишком много ресурсов достается на съезде, не стоит сдавать Неверова.. В реультате- Давыдову предложили взять самоотвод.

А дальше у Медведева с Володиным все сломалось. Приехал Кириенко и привез "новость"- Грызлова сохранять. Понятно, что Грызлов в ЕР задержался и его постепенно выводят со всех позиций. Но у Кириенко и Грызлова (несмотря на то,что они относятся к разным группам влияния) чисто личные хорошие отношения по Росатому.И Кириенко, особенно сейчас при формировании связки Медведев-Володин, крайне важно сохранять баланс сил. А Грызлов -игрок сильный, способный подпортить позиции Медведева. Поэтому, Грызлову будут сохранять "политическую жизнь". И гарантами ее станут Кириенко и Вайно.

Сам Володин, по итогам съезда, получил формализацию в структурах ЕР и контрольза идеологией. Понятно, что он и его группа теперь будут стремиться к максимализации своего присутствия.И если Кириенко ЕР пока не очень нужна, то для Володина - ЕР становится структурой вокруг которой будет формироваться его "проконсервативный интернационал. Который надеется получить лицензию на организацию выборов президента в форматеплебисцита.

Давыдов.Индекс

Итоги съезда ЕР: Лидер партии - премьер-министр защитил и укрепил свои позиции за счёт большего использования ресурса кабинета министров, по сути, превратив правительство в партийное и получив руководителя думы в подчинённые . С другой стороны, обозначил претензиина позиции партии в предстоящей предвыборной гонке: "Партия - главный политический ресурс Президента". И то, что Президента не было, - на руку господину Медведеву - показывает, что он главный тут, и сам в состоянии поддерживать статус-кво. Резюме - почти все игроки по итогам съезда ЕР остались при своих и это делает результат премьеру - он бенефициар этого этапа.

Были и попытки отыскать содержательную часть в том, что открыто прозвучало с трибуны съезда.

Евгений Минченко

Интересные моменты в докладе Медведева на съезде "Единой России":

1. Подчеркивание партийного характера правительства. То есть никакие коалиции и никакие премьеры-не члены партии не приветствуются;

2. Отказ от ускорения времени в президентской кампании. Прямое указание в регионы уходить от этой повестки на сентябрьском ЕДГ;

3. Расплывчатый ответ на губернаторскую фронду по поводу перераспределения бюджета в пользу дотационных регионов - "все регионы должны быть самодостаточными". В общем, позиция пока не выработана;

4. Позиционирование Медведева как главного лоббиста агропромышленного комплекса;

5. Практически анонсированное снижение маржинальности ритейла и ЖКХ;

6. Дезавуирован лозунг "победа Трампа - победа ЕР". Не надо надеяться на зарубежных политиков, санкции всерьёз и надолго;

7. За скобками остались оптимизация образования и здравоохранения и связанные с этим проблемы.

Многих в списке Евгения Минченко заинтересовал прежде всего пункт 5.

Sergey Korogod

А п. 5 что имеется ввиду? регулирование прибыльности ЖКХ?

Евгений Минченко

Связка такая "треть обращений в приёмные партии по ЖКХ" - "будем помогать малообеспеченным". Поскольку механизм неочевиден, то логично предположить, что будут предлагать собственникам умерить аппетиты.

Sergey Korogod

Из этой связки я бы скоре сделал вывод, что введут какую-нибудь "программу адресной помощи" для тех, кто платить совсем не может (с унижениями и "а вы докажите, что вы малоимущий!!"), после чего на все претензии по ЖКХ будут отвечать, что для нуждающихся действуют программы адресной помощи, а для остальных бремя не является существенным.

Причем есть ощущение, что даже если Медведев имел ввиду что-то другое, то в реальности сделают (причем специально сделают) именно так.

Заинтриговала комментаторов и реплика Дмитрия Медведева, касающаяся дотационных регионов.

Алексей Навальный

Классный какой план. Хитро придумано.

1. Отнимаешь у регионов деньги, налоги и полномочия.

2. На съезде правящей партии предлагаешь регионам стать "самодостаточными".



Многие комментаторы раскритиковали речь премьер-министра.

Fyodor Krasheninnikov's Channel

Удивительная бесстыжая речь Медведева на съезде Ер. Какая честная борьба, какая конкуренция, кому там трудно побеждать? Зачем все эти каскады вранья и сборы на альтернативные и трудные выборы, если всем заранее все известно и понятно? Реально какая-то черненковщина: всем все понятно, никто ни во что не верит, править будут старики, пока не помрут, но давайте все хором кричать «Коммунизм это молодость мира!» и изображать оптимизм. Тьфу.

Maxim Goryunov

послушал речь Медведеве на съезде Единой России.

он не говорит. он вводит в оторопь. сонная, пустая речь. ни страсти, ни сладости, ни пафоса.

за этой речью видно хмурый северный мир,

в котором она родилась: низкие снежные тучи, изба, мертвящая тишина.

в избе сидит человек.

в овечьем тулупе, лохматый, сонный.

вокруг него корзины с брюквой, клюквой, репой, рожью, вязанки с сушёными боровикам и мухоморами.

в печи дымят сырые ольховые поленья.

человек сидит у окна, затянутого бычьим пузырём.

смотрит как снежная пыль падает с неба, как гнется от ветра сухая трава, как плывут тучи.

человеку лень.

нет ни мысли, ни желания. он бы заснул, но лень; он бы вышел на двор, но к чему?

он бы поел, но и есть лень.

человек берет горсть мухоморов,

начинает их жевать.

солнце закатилось, пришла тьма: человек, отравленный грибами, пересел к печи, смотрит на огонь и видит

ноосферу Вернадского, русскую идею Ильина и красивую жёлтую женщину с раскосыми очами по имени Евразия.

Но в целом на выходных всех намного больше занимала инаугурация нового президента США, что сказалось в том числе и на доле эфирного времени, отведенного этому событию главным российским телеканалом.

Abbas Gallyamov

Почему для итоговой передачи Первого канала инаугурация Трампа является более важным событием, чем съезд правящей партии России?

Как следует отметить инаугурацию российским чиновникам отчасти помешал лидер «ЕР».

Danilin Pavel

Санкции отменены в отношении России НЕ БУДУТ. И нечего на Трампа надеяться. Дмитрий Медведев. Самое смелое заявление на съезде.

Николай Травкин

ПРОЩАНИЕ С МЕЧТОЙ ПО ИМЕНИ ТРАМП…

В прямом эфире Д.Медведев на съезде своей партии. Произносит привычные картонные предложения и, вдруг, останавливается, лёгкая пауза и…

Пора, говорит, расстаться с иллюзиями, что скоро отменят санкции. Не отменят! Нам, надо перестать надеятся на какие то чужие выборы, на то, что выберут в других странах новых руководителей и тогда всё у нас изменится к лучшему. Только сами…

Зал как то опешил, потом начал потихоньку очухиваться, раздалось несколько хлопков и затем зааплодировали все. Особенно старательно хлопали те депутаты, которые овацией встречали в Думе избрание Трампа…

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То, как сложатся отношения между Россией и США, волнует не только депутатов – и Сталингулаг считает, что зря:

Я не понимаю наших граждан, надеющихся на нормализацию или наоборот обострение российско-американских отношений. Как отношения между Москвой и Вашингтоном влияют на вашу жизнь? Допустим, Трамп с Путиным стали друзьями и что? Полковники захарченки перестанут хранить дома миллиарды? Зенит-Арена достроится и не будет высасывать, как чёрная дыра, деньги из страны? Случайные задержанные прекратят умирать в отделениях полиции? Вы скажете: из-за конфликта с Госдепом появился закон Димы Яковлева. Да, но этот закон принят не в сенате, а в Госдуме, и принят он был не потому, что Обама нам не друг, а потому что российская власть считает допустимым разменивать жизни больных сирот в политических целях. Ваша жизнь находится не в плоскости отношений Кремля и Белого дома, а Кремля и народа, но здесь, как бы Трамп ни был вам мил или противен, он всё равно бессилен.