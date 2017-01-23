Троих осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир" увезли из СИЗО Ростова

Троих крымских татар, осужденных по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", этапировали из следственного изолятора Ростова-на-Дону в неизвестном направлении.

В минувшую пятницу украинские консулы получили сообщение о том, что Нури Примов, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Руслан Зейтуллаев находятся в ростовском СИЗО-1, сообщила координатор проекта "Росузник" Яна Гончарова. В понедельник в руководстве изолятора ей рассказали, что там находится только Зейтуллаев, а остальных увезли.

В сентябре 2016 года российский суд приговорил четверых крымских татар к тюремному заключению сроком от пяти до семи лет. Жителей аннексированного полуострова признали виновными в публичных призывах к терроризму за участие в мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее признал осужденных политическими заключенными.