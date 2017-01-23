Власти Москвы не согласовали митинг против "закона о шлепках"

Власти Москвы отказались согласовать намеченный на 28 января митинг на Болотной площади против закона о декриминализации побоев в семье, который рассматривает Госдума. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Фейсбуке.

В ответе московской мэрии говорится, что митинг создаст помехи для движения пешеходов и транспорта по площади. Организаторы акции считают эти доводы неубедительными и будут согласовавывать с властями другое место для митинга.

В понедельник международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала российских парламентариев отклонить законопроект о декриминализации семейных побоев. Авторы обращения подчеркивают, что он оставит жертв домашнего насилия без права на правосудие. Ранее с аналогичными призывами к Госдуме обратились Amnesty International и Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на среду. По нему однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений.