Как власть управляет прошлым?

Комитет гражданских инициатив и Вольное историческое общество в понедельник, 23 января, опубликовали экспертный доклад "Какое прошлое нужно будущему России?", в котором изучается как консервативная политика исторической памяти, официально проводимая российским государством, так и альтернативные ей варианты. Сегодня же заседал государственный Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года.

Соавторы доклада КГИ: глава совета Вольного исторического общества Никита Соколов, социолог, руководитель программы Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин, руководитель Центра философских исследований идеологических процессов Александр Рубцов – обсудят в эфире программы Радио Свобода "Лицом к событию", как проходит сражение государства за "правильное прошлое", позволяющее без проблем управлять подданными.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Полная видеоверсия программы

Михаил Соколов: Комитет гражданских инициатив и Вольное историческое общество 23 января опубликовали экспертный доклад "Какое прошлое нужно будущему России". У нас в студии авторы: глава совета Вольного исторического общества Никита Соколов, социолог Григорий Юдин, философ Александр Рубцов. Мы попробуем разобраться. Первый же вопрос в лоб, который возникает после вашей презентации: почему прошлое России остается полем холодной гражданской войны?

Никита Соколов: Потому что гражданская война в России не завершена.

Михаил Соколов: А кто воюет?

Никита Соколов: Не бывает так, чтобы гражданская война окончилась победой какой-то одной стороны, она всегда заканчивается соглашением. Или это Учредительное собрание, или это какие-то пакты о договоренностях, как мы живем дальше, какие общие ценности нас соединяют. Ничего похожего в России не приключилось. Поэтому мы живем в обществе, в котором не установлены базовые ценности, нет общих договоренностей по базовым проблемам. Это и есть, строго говоря, состояние продолжающейся гражданской войны. Мы до сих пор не решили, у нас Сталин преступник или герой. Так не бывает.

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Михаил Соколов: О ценностях философ, видимо, должен высказаться тогда в вашим лице. Что вы скажете, о чем договариваться надо или, может быть, не надо договариваться?

Александр Рубцов: Тут проблема не только в ценностях, а в самом статусе этой проблемы. Мы постепенно превращаемся в откровенно идеологическое общество. Если вспомнить, что с нами происходило всего несколько лет назад, то это была страна, у которой были вполне понятные и очень интересные задачи, что-то надо было делать с экономикой, менять модель развития, решать социальные, что-то решать с технологическим отставанием. В какой-то момент все это отошло на задний план и мы превратились в страну, в которой самое главное – это производство "правильного" сознания, индустрия лояльности как главная отрасль народного хозяйства. С этой точки зрения история сейчас попала в эпицентр всех идеологических разборок. Если раньше идеология, как это часто бывает, строилась на вопросах будущего, то в какой-то момент она вся уперлась в прошлое, в историю, в героический миф и так далее. Здесь понятно, как только что-то попадает в артиллерийскую вилку, связанную с политикой и идеологией, здесь, естественно, тут же начинается битва.

Никита Соколов: Я бы все же добавил, что в этом идеологическом качестве функционирует не вообще история. Не всякая история, слава богу, в России есть, она вполне себе не без сложностей, но развивается. А то, что называют публичной историей или образом прошлого страны, то есть то, что скрепляет гражданское общество. Оно специальным образом моделируется, и специальным образом препарируется история. Это не полнота нашей истории, которую знают ученые-историки, а некоторые выбранные из нее моменты, специальным образом составленные в известную мозаику. Эта мозаика должна человеку доказывать, что Россия испокон веков осажденная крепость, что в России испокон веков следует все ресурсы в связи с их невеликим запасом вручить главнокомандующему осажденной крепостью, пусть начальник гарнизона сам разбирается, а никакой демократии при этом быть не может, потому что это все вредно в военное время.

Михаил Соколов: А кто не согласен, тот предатель.

Никита Соколов: А кто не согласен, тот "пятая колонна" и национал-предатель.

Михаил Соколов: Актуальный контекст. Григорий, вы провели большое социологическое исследование. Насколько можно, может быть, вы коротко скажете, в чем его была суть глубинная бурения?

Григорий Юдин: Мы когда столкнулись с задачей исследовать историческое сознание, то некоторое время думали, как это сделать. Самоочевидный вариант с проведением каких-то массовых опросов мы отвергли просто потому, что массовые опросы в той ситуации, в которой мы находимся, это просто удачный измеритель эффективности пропаганды и больше ничего. С помощью них сложно понять, что творится с историческим сознанием на глубинном уровне. Поэтому вместо этого мы провели большое исследование тех, кого мы называем акторами памяти. Иными словами, это люди, которые занимаются производством исторической памяти, которые именно и являются авторами исторической памяти, которые распространяют ее, от которых зависит то, какой память будет завтра. Мы фокусировались не на вопросе о том, что находится в массовом сознании, а мы скорее интересовались тем, как возникает историческая память, кто ее производит и при каких условиях.

Михаил Соколов: Кто эти рабочие, которые производят память?

Григорий Юдин: Мы выделили пять профессиональных групп, с которыми мы работали. Одна из них – это музейщики и краеведы, вторая – это профессиональные историки, авторы учебников, еще одна – это журналисты, школьные учителя и, наконец, исторические активисты. Собственно эти группы, как показывают исследования исторической памяти во всем мире, являются источниками изменений исторической памяти, от них зависит, что будет с ней завтра. Мы делали специально это исследование в городах разного уровня, то есть мы не фокусировались на столичной ситуации, часть исследований провели в крупных региональных центрах по всей стране, в Сибири, на Урале, на юге России и взяли малые города. Увидели, что в этих городах достаточно сильно различаются исторические повестки.

Михаил Соколов: Вы рассказывали на презентации, что есть как бы две памяти: есть память, которую насаждает государство, и есть память какая-то народная. Как они взаимодействуют, сочетаются?

Григорий Юдин: Мы действительно обнаружили, что в противовес тому, что обычно принято считать о российском историческом сознании, принято верить, что это такая костная застывшая структура, которая не меняется, которая при этом податлива любым пропагандистским воздействиям, мы увидели, что в последнее время в историческом сознании происходят довольно интересные изменения, которые мы как раз назвали формированием второй памяти. Это означает, что в качестве альтернативы первой господствующей государственной памяти, которая насаждается сверху, насаждается с помощью государственных средств массовой информации, с помощью государственных праздников и музеев, всех средств, которые доступны государству, в противовес этому возникает низовое движение, связанное с формированием совершенно новых способов помнить, новых способов знать историю. Это и базы данных, которые сейчас возникают в интернете, книги памяти, которые возникают по самым разным событиям, это расширение доступа к архивам и перевод архивов в электронный вид, это новое значение, которое приобретают дневники сегодня, это новый смысл, который приобретают краеведческие движения и инициативы. Все эти вещи не очень видны, если сосредотачиваться на той повестке, которая задается государством и государственными средствами массовой информации, но они, тем не менее, достаточно важны для того, как будет выглядеть память завтра. Это достаточно новое явление, которое вызревало все последнее время. И сейчас мы видим результаты, есть все основания говорить, что сейчас происходит бум второй памяти. У людей появился сильный запрос на то, чтобы помнить историю своей семьи, помнить историю своего города, помнить историю своего края, знать, что случилось с твоими предками, знать, что случилось с твоими родственниками, и чтить эту память. Помнить сегодня становится модно, а не помнить, игнорировать память о предках становится предосудительной практикой.

Михаил Соколов: Никита, на ваш взгляд, что будет делать власть с этой второй памятью, не очень подконтрольной? Она попытается ее отчасти национализировать или она начнет, например, с ней бороться? Как говорит Григорий, там есть какие-то краеведы, какие-то журналисты, может быть, возникнет то самое, что было в 1930-е годы, когда разогнали общество краеведов и разные исторические школы.

Никита Соколов: Не просто разогнали, а краеведов просто уничтожили всех как класс при помощи "академического дела", его иногда называют "дело Платонова", запугали академическую среду историческую, разбавили ее потом красной профессурой и получили возможность историей манипулировать в своих интересах. Я думаю, что в нынешних обстоятельствах это уже невозможно, такое подавление низовое, частные истории.

Михаил Соколов: А почему?

Никита Соколов: Потому что мы все-таки живем в эпоху других средств коммуникации, сетевые структуры.

Михаил Соколов: Коммуникации будут, и посадки будут.

Никита Соколов: Эти же структуры этой частной памяти – это все сетевые структуры, они неуничтожимы административной вертикалью, все время восстанавливаются эти узлы где-то на новых точках. Кроме того, я не понимаю, для чего бы это власти было нужно, поскольку эти две памяти между собой находятся в отношениях дополнительных, они практически не пересекаются. В этом смысле мы сегодня не обсуждали, но это важный показатель верности того шестого пункта, который Екатерина Великая внесла в свой наказ уважаемой комиссии, что Россия есть европейская держава.

Михаил Соколов: Нас же убеждают в том, что Россия не Европа и вообще это заблуждение.

Никита Соколов: Этот запрос, это исследование проводилось в силу постановления прошлогодней конференции Вольного исторического общества, которое постановило, что мы не знаем той среды, в которой мы действуем.

Михаил Соколов: "Мы не знаем общество, в котором мы живем", – сказал Юрий Андропов.

Никита Соколов: Академические историки плохо понимают ту среду, в которой оперируют и создают память о прошлом, давайте произведем такое исследование. Мы такое исследование произвели и получили для меня очень важный ответ, что, несмотря на все кажести нашей самостийности и все знамена нашей самобытности, российское общество строит свою историческую социальную память ровно теми путями и идет ровно теми дорогами, какой идет европейский цивилизованный мир.

Михаил Соколов: С отставанием.

Никита Соколов: Это отставание на советский период скорее. У человека много идентичностей, поэтому никакой одной истории быть не может. Единый исторический нарратив кого-то исключает. Поэтому любая история – это совокупность множества историй людей, локальных сообществ, профессиональных сообществ, самых разных сообществ. И эта суперпозиция разных историй в совокупности – она и есть история страны.

Михаил Соколов: Национализировать какие-то проекты можно, типа "Бессмертный полк", например, взять его и приспособить, чтобы Поклонская шла в нем с портретом Николая II, как ей нравится, вместе с портретами погибших ветеранов и прочее.

Григорий Юдин: Это хороший пример. Мне просто кажется, что не нужно так опасливо на это реагировать. Может происходить такой перехват. Но нужно понимать, что это не борьба, здесь фактически ни о каком прямом столкновении речь идти не может. Поэтому это не оппозиционная борьба, а это скорее существование в некоторых параллельных реальностях. Что происходит, если государство перехватывает низовой проект в случае с "Бессмертным полком", который возникал в разных регионах страны, и в конце концов сформировалось в сетевое движение, которое было перехвачено. Респонденты, с которыми мы говорили, указывали нам на то, что они участвовали в создании исходного проекта, а сейчас такая ситуация, при которой Поклонская идет с какой-то табличкой, а потом мы видим, что все эти портреты ветеранов оказываются в мусорных урнах. Но люди это видят. Поскольку запрос был снизу, он может легко пройти. Если кому-то показали, он прошел, дальше скинул, а если запрос был снизу, то людям хочется иметь какие-то реальные практики памяти, поэтому возникает запрос на что-нибудь следующее. Я не думаю, что нужно бояться, что такие проекты будут перехватываться, потому что снизу потенциал творческий гораздо больше, чем сверху. Одни перехватят – появятся следующие.

Михаил Соколов: Я боюсь, что какое-нибудь общество "Мемориал", оно находится в рискованной ситуации, как краеведы в 1930-е годы, потому что оно продуцирует разговор о тех вещах, которые нынешней власти не нравятся. Тем более, вы говорили, что формируется идеократия. Идеократия – это навязывание правильных идей, как власти кажется. Они навязывают правильные идеи, навязывают идеологию, может быть, даже государственную идеологию, а тот, кто сбоку, его куда-то надо скинуть с дороги.

Александр Рубцов: Правильно. И тут есть некоторая опасность, я бы даже сказал, что власть это кожей чувствует, что при любых формах расслоения исторической памяти, государственной и низовой или второй истории, они действительно существуют в разных измерениях, в разных пространствах и в прямой конфликт практически не вступают. Но все равно на всякий случай лучше бы этого не было. Потому что это пример низовой инициативы, гражданской самоорганизации. И тут уже неважно, чем они занимаются, историей или не историей, вот эти вещи не очень приятны. С другой стороны, расслоение истории на две истории – это тоже некоторая условность, просто мы для удобства говорим. Строго говоря, вторая история – это и есть собственно история. Люди занимаются тем, что было, в отличие от истории, которая существует в публичном пространстве как некоторый государственный проект.

Михаил Соколов: То есть история начальников, история каких-то государственных деятелей?

Александр Рубцов: Даже не в этом дело. Когда история становится частью идеологии, она вообще перестает быть историей.

Никита Соколов: Я бы сказал, что эти два формата памяти и социальные истории, они функционируют в двух разных режимах истины, интересуются разными событиями.

Михаил Соколов: Официальная еще и попридумывать может. Вы же еще о мифологии написали в этом докладе.

Александр Рубцов: Строго говоря, это вообще разговор о разных вещах. Потому что когда люди занимаются прошлым как таковым, то, что мы относим к культуре памяти и так далее, они действительно занимаются историей. Этот исторический нарратив, который транслируется под эгидой государства, пока еще не совсем напрямую государством, это вообще-то речь не о прошлом. Эта вся так называемая "история" – это в значительной степени трансляция таких хотелок власти, трансляция политического проекта.

Михаил Соколов: То есть это инструмент управления массами.

Александр Рубцов: Это понятно. История в данном случае превращается в такую гигантскую метафору, такое иносказание. Очень многие вещи хотелось бы сказать прямо.

Михаил Соколов: Например: Сталин хороший, и мы будем как Сталин.

Александр Рубцов: Например, взаимоотношения между властью и обществом, между государством и человеком должны строиться вот так, так и так. У нас в конституции записано по-другому. Есть какие-то еще остаточные представления о том, что такое политический имидж. В политике и идеологии напрямую это сказать нельзя, но это можно транслировать через историю. То есть история становится таким иносказанием: ребята, мы вам сейчас расскажем, как это было, а вы сами должны додумать, что это и есть наша великая история, значит, наше великое настоящее и великое будущее должно быть устроено по таким же мерилам.

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