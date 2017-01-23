"Поддержать градус ненависти"

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Александр Плющев разоблачил фальшивку, которая распространялась в интернете от имени Радио Свобода. Речь идет о фейковом проекте "Покаяние элит", в рамках которого несколько представителей российской интеллигенции якобы хотят извиниться перед миром за преступления российской власти. Плющев обратил внимание на стилистику и неправдоподобность новости, проверил источники и объяснил, что она полностью выдумана.

Тем временем фейковую информацию распространили несколько интернет-ресурсов. В частности, она появилась в твиттере у блогера Эльдара Муртазина, который впоследствии ее удалил. Свое отношение к проекту Муртазин также описал в блоге на сайте "Эха Москвы".

Свое расследование того, как распространялась фейковая новость от имени Радио Свобода, Александр Плющев назвал "Технология вброса". И рассказал о том, как разоблачил фальшивку:

– Она видна невооруженным глазом. Во-первых, на "Свободе" пишут гораздо лучше, во-вторых, эта новость выглядела подозрительно. Это такой "банк приколов", который виден невооруженным глазом – и по стилю изложения, и по абсурдности того, что там предлагалось, да и просто по нелогичности. Мне кажется, что надо быть уж совсем каким-то отморозком, чтобы принять это за чистую монету.

– Какова была техника вашего разоблачения? Сколько кликов вам пришлось сделать, чтобы понять, что все это – неправда?

Нигде этого нет, кроме как в "сливных бачках"

– Зайти на сайт Радио Свобода и вбить туда все ключевые слова, которые употреблялись в этой псевдозаметке. Вот столько кликов и понадобилось. Потом мы можем предположить, что вдруг почему-то Радио Свобода одумалось и убрало эту публикацию, но она якобы была. Для этого достаточно те же самые слова вбить в Яндекс или Google. И мы увидим, что ни в кэшах, нигде этого нет, кроме как у всяких разных якобы патриотически настроенных, я не могу это даже назвать изданиями, всяких разных "сливных бачков".

– Удалось ли понять, кто стоит за вбросом этого фейка?

– Всегда сложно назвать конкретных лиц. Хотя, в общем, нетрудно догадаться, из какого гнезда выпало яичко. Потому что таких фальшивок и всякого рода компиляций было уже много. Это люди, которые выполняют разные заказы околокремлевских кабинетов, – начиная от "ольгинских ботов" и заканчивая всякими разными молодежным прокремлевскими движениями. Где-то между этими полюсами и надо искать.

– А в чем цель таких фейковых новостей? Какова отдача от них? Насколько эффективно они работают?

– Мне кажется, главная цель – это как раз "освоить бюджет", то есть отчитаться, что это было размещено на таком количестве ресурсов, что это перепостили столько-то людей и т. д. Какова цель заказчиков? Ну, возможно, поддержать градус ненависти среди тех, кто обсуждает это дело. Поскольку нет новых тем для обсуждения, то надо их вбросить. Вот вбрасывают таким образом.

– Почему именно такая история вбрасывается – о покаянии интеллигенции?

Ни одно сколько-нибудь стоящее СМИ на это не купилось

– Хотел бы подчеркнуть одну вещь. Сейчас самый главный аргумент тех, кто вольно или невольно способствовал этому вбросу, – что он очень достоверный, в него легко верится, потому что эти люди что-то раньше такое заявляли, что в это верится легко. Поэтому он так выглядит замечательно, и вроде бы здорово расходится. Во-первых, здорово он не расходится, потому что ни одно хоть сколько-нибудь стоящее СМИ не купилось. Я не видел его ни в одном массовом журнале, кроме журнала Эльдара Муртазина. Я до сих пор не знаю, сделал ли он это по незнанию, поставил фейк, или сознательно. Я до последнего не предпринимал усилий, чтобы это проверить. Потому что ему говорили с самого начала, что это фейк. И самое главное, что фейки нужны только тогда, когда не на чем подловить или нечем больше упрекнуть. И они свидетельствуют только о том, что претензий к этим людям у тех, кто подобное вбрасывает, нет. Иначе не пришлось бы ничего выдумывать, подчеркивает Александр Плющев.

Фейки нужны только тогда, когда не на чем подловить

Вот как объяснил появление фальшивки от имени Радио Свобода в своем твиттере сам Эльдар Муртазин:

– Эта картинка "гуляет" по интернету уже больше недели, насколько я понимаю. Я ее увидел в "ленте", скопировал, не проверяя, ну, и в своем блоге я объяснил, как это получилось, и опубликовал. Когда мне люди стали указывать на то, что это фальшивка, я, соответственно, извинился и сказал, что это картинка, не соответствующая действительности. Вот и все.

– Вы не проверяете источники информации, когда чем-то делитесь в твиттере?

– А вы, когда в своем личном твиттере находитесь, на ходу, это быстрое социальное медиа, всегда проверяете источники? Потому что я не являюсь в данном случае журналистом, тем более общественно-политическим, который проверяет все события на соответствие. Более того, хочу сказать, что этим не занимается никто из журналистов в России, кто пишет в твиттере или в своих социальных медиа.

– Вы разместили новость от имени Радио Свобода о фейковом проекте "Покаяние элит". А стиль изложения этой новости и вообще эта информация не показались вам неправдоподобными?

Я ни на секунду не усомнился в том, что это возможно

– Вы знаете, в том-то и дело, что мне это показалось настолько правдоподобным, особенно учитывая персоналии, которые там были перечислены, что я ни на секунду не усомнился в этом, что это возможно. Это раз. Два, к сожалению или к счастью, я не являюсь потребителем продукта Радио Свобода – ни раньше, ни сегодня. Поэтому о стилистике, о том, правда это или нет, я не могу судить.

– Вы говорите, что не являетесь потребителем Радио Свобода, тем не менее, нас слушают, читают и смотрят достаточно много людей. Как вам кажется, вы нанесли нам какой-то ущерб, опубликовав фейк от нашего имени?

– Во-первых, я разместил информацию. Существует понятие – добросовестные покупатели. Добросовестный покупатель – это тот, кто добросовестно купил какую-то вещь и дальше ее продает, не зная ее предысторию. Ровно то же самое в этой истории. Я эту информацию не придумывал, не создавал, не распространял намеренно каким-то образом. Я увидел эту информацию в среде, в том же "Твиттере", взял ее и просто опубликовал. И все. Я не ставил перед собой цель как-то обидеть Радио Свобода или кого-то еще. Это мое личное пространство, это мое личное медиа, если хотите. Мне эта информация показалась абсолютно в духе как Радио Свобода, так и людей, которые там были перечислены.

Я не ставил перед собой цель как-то обидеть Радио Свобода

Кстати говоря, с Ильей Пономаревым я вчера пообщался на эту тему. Он настаивал на том, что он во всех интервью говорит ровно обратное. Возможно – да. За его деятельностью я до сегодняшнего дня тоже не следил внимательно, знаю только основные события. А исходя из этого – нет, абсолютно. У меня нет никаких угрызений совести, потому что все абсолютно в русле того, что происходит. Более того, когда я узнал, что это фальшивка, соответственно, я извинился за то, что я опубликовал эту информацию, сказал Эльдар Муртазин Радио Свобода.

Эльдар Муртазин – ведущий аналитик Mobile Research Group, писатель, главный редактор Mobile-Review.com. В Twitter его читают 56,8 тысяч человек.