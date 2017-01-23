Мирзиёев предложил отменить выездные визы советских времён

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил отменить закон о выездных визах для граждан, желающих посетить другие страны. Проект президентского указа, в котором содержится предложение об отмене выездных виз, размещен на правительственном сайте. Документом предусмотрено, что отмена устаревшего закона, действующего с советских времен, предусматривается в третьем квартале этого года. Однако в тексте не уточняется, с какого срока начнут реально действовать новые правила.

Система выездных виз была унаследована Узбекистаном с советских времен и до сих пор служит труднопреодолимым препятствием для граждан страны. Каждый выезжающий должен не только запросить у властей разрешение на пересечение границы, но и обязан регулярно возобновлять визу, что стоит денег и предполагает длительное ожидание в бюрократических коридорах.

Узбекистан остается единственной из бывших советских республик, в которой действует правило о выездных визах.

Законодательные изменения, предложенные президентом Мирзиёевым, по всей вероятности, направлены на постепенное открытие Узбекистана внешнему миру. Мирзиёев был избран президентом страны после смерти автократического правителя Ислама Каримова, о которой было объявлено 3 сентября.