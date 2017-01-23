Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Выпускники московской школы пожаловались на сексуальное насилие

Пустой класс, архивное фото

Пустой класс, архивное фото

Смотреть комментарии

Не менее двадцати выпускников московской школы для одаренных детей "Лига школ" рассказали о сексуальном насилии и домогательствах со стороны ее директора и его заместителя. Об этом сообщает портал "Медуза", корреспондент которого провел расследование.

По данным издания, домогательства по отношению к школьникам продолжались 21 год – с самого открытия школы в 1994 году. При этом руководители учебного заведения согласились уволиться в 2015 году, когда от них этого потребовали сами выпускники. После этого они продолжили работать с детьми, хотя и обещали не возвращаться в сферу образования, сообщает "Медуза".

С бывшим директором "Лиги школ" авторам расследования связаться не удалось, а его заместитель отрицает все обвинения в свой адрес.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG