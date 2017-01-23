Выпускники московской школы пожаловались на сексуальное насилие

Не менее двадцати выпускников московской школы для одаренных детей "Лига школ" рассказали о сексуальном насилии и домогательствах со стороны ее директора и его заместителя. Об этом сообщает портал "Медуза", корреспондент которого провел расследование.

По данным издания, домогательства по отношению к школьникам продолжались 21 год – с самого открытия школы в 1994 году. При этом руководители учебного заведения согласились уволиться в 2015 году, когда от них этого потребовали сами выпускники. После этого они продолжили работать с детьми, хотя и обещали не возвращаться в сферу образования, сообщает "Медуза".

С бывшим директором "Лиги школ" авторам расследования связаться не удалось, а его заместитель отрицает все обвинения в свой адрес.