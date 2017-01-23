Полиция не стала возбуждать дело о нападении на мужа юриста ФБК

Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело о нападении на социолога Сергея Мохова – мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Об этом сообщает "Открытая Россия".

Отказ поступил после полутора месяцев доследственной проверки. В начале декабря Соболь сообщила, что полицейские потеряли материалы дела, и назвала это "намеренным покрывательством преступников".

Координатор "Открытой России" Мария Баронова подчеркнула, что данные системы "Поток", которая должна была зафиксировать передвижения автомобиля Мохова в день нападения, пропали. Она также отметила, что на видеозаписях с машиной потерпевшего видно, что за ней ездил "хвост".

Нападение на Мохова произошло вечером 25 ноября 2016 года. Неизвестный вколол ему в ногу жидкость, состав который не был определен. Оппозиционер Алексей Навальный связал нападение с расследованиями Соболь о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".