На суде по "делу Кировлеса" адвокат потребовала отвода судьи

В Кирове продолжается процесс по делу "Кировлеса". Сегодня заседание Ленинского суда Кирова началось с ходатайства защиты об отводе судьи Алексея Втюрина. Основанием для отвода стали подслушанные разговоры. Светлана Давыдова, адвокат Петра Офицерова, заявила, что защитники слышали разговор работников Ленинского суда, которые обсуждали визит председателя суда Константина Зайцева в Верховный суд. По словам кировских служащих, Зайцев получил инструкции в Москве: приговор должен быть обвинительными, подсудимые должны получить реальные сроки.

Судья Втюрин в отводе самого себя отказал, считая доводы защиты "голословными". Интересными оказались показания свидетеля обвинения, бывшего директора слободского лесхоза Ольги Гребневой. В показаниях свидетельницы присутствовала неожиданная фраза "к нам приехал сын Офицерова, примерно 35 лет и предложил откат".

На вопрос Офицерова: "Как может быть у меня сын 35 лет, если мне 41 год?!" свидетельница ответила, что не читала собственных показаний, а только подписала их по настоянию следователя прокуратуры. Защита выступила с ходатайством исключить показания Гребневой как сфальсифицированые. Судья отказал исключить показания Гребнеаой из доказательной базы. Несмотря на протесты стороны зашиты, судья Алексей Втюрин принял решение проводить судебные заседания каждый день до 10 февраля.

"Дело Кировлеса" — уголовный процесс, в котором обвиняются оппозиционный политик Алексей Навальный, работавший в 2009 году советником губернатора Кировской области Никиты Белых на общественных началах, и предприниматель Пётр Офицеров. Им инкриминируется хищения имущества кировского государственного предприятия "Кировлес".

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.