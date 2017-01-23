Еврейские общины Хорватии намерены бойкотировать день Холокоста

Еврейские общины Хорватии будут бойкотировать мемориальный день Холокоста в парламенте в знак протеста против того, что они называют, попустительством правительства в отношении попыток националистов прославлять режим усташей времен Второй мировой войны.

Координационный комитет еврейских общин Хорватии объявил 23 января, что пропустит 27 января День памяти жертв Холокоста, потому что правительство не удалило мемориальные доски, размещенные по всей стране с лозунгом усташей "За Отечество готовы на всё".

Одна из мемориальных досок установлена ва Ясеноваце, на месте бывшего нацистского лагеря смерти, где около 100 тысяч человек погибли во время войны.

Конституционный комитет парламента в прошлом году парламент вынес решение о том, что мемориальные доски такого рода - это "оскорбление жертв лагеря Ясеновац" и призвал местных чиновников удалить их.

Тем не менее, еврейские активисты сказали, что мемориальная доска в Ясеноваце остается на месте, а другие появились в разных прочих частях страны.

В апреле прошлого года еврейская община бойкотировала поминовение правительством Хорватии жертв Ясеноваца и провела свое собственное мероприятие, чтобы выразить протест в отношении терпимости правительства к неонацистскому национализму и ностальгии по усташам.