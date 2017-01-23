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Фотогалереи

Мой Дагестан

Дагестан, южная российская республика, чаще ассоциируется с социальной нестабильностью и конфликтами, чем с туристическими поездками и отдыхом. Однако один местный житель работает над тем, чтобы изменить восприятие своей родины в остальном мире. Вооружившись камерой, талантливый фотограф Магомед Шапиев пытается сделать свою республику популярной в Инстаграме
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Село Талсух, вблизи границы Дагестана с Грузией. Шапиев сделал эти кадры во время похода в горы с друзьями. &nbsp;
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Село Талсух, вблизи границы Дагестана с Грузией. Шапиев сделал эти кадры во время похода в горы с друзьями.

 

Замерзший водопад в пещере рядом с селом Салта в Гунибском районе Дагестана. &quot;Обычно мы уходим в экспедиции, в дикие условия, на несколько дней. Иногда можем путешествовать всю неделю, &ndash;&nbsp;говорит 24-летний фотограф. &nbsp;
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Замерзший водопад в пещере рядом с селом Салта в Гунибском районе Дагестана. "Обычно мы уходим в экспедиции, в дикие условия, на несколько дней. Иногда можем путешествовать всю неделю, – говорит 24-летний фотограф.

 

Цветущая весна и заснеженные&nbsp;горы Шамильского района Дагестана. Шапиев отмечает, что в Дагестане было очень опасно три или четыре года назад, когда многие районы находились под контролем исламистов, но сейчас, по его словам, там намного спокойнее.
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Цветущая весна и заснеженные горы Шамильского района Дагестана. Шапиев отмечает, что в Дагестане было очень опасно три или четыре года назад, когда многие районы находились под контролем исламистов, но сейчас, по его словам, там намного спокойнее.

Каньон плато Бермамыт. Фотография сделана Шапиевым этой зимой. Хотя теперь в Дагестане и менее опасно, в 2016 году&nbsp;здесь произошла череда&nbsp;террористических нападений. Именно поэтому&nbsp;фотограф ставит в известность местные власти о своих экспедициях &quot;на тот случай, если что-то пойдет не так&quot;. &nbsp;
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Каньон плато Бермамыт. Фотография сделана Шапиевым этой зимой. Хотя теперь в Дагестане и менее опасно, в 2016 году здесь произошла череда террористических нападений. Именно поэтому фотограф ставит в известность местные власти о своих экспедициях "на тот случай, если что-то пойдет не так".
 

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