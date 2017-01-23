Мой Дагестан

Дагестан, южная российская республика, чаще ассоциируется с социальной нестабильностью и конфликтами, чем с туристическими поездками и отдыхом. Однако один местный житель работает над тем, чтобы изменить восприятие своей родины в остальном мире. Вооружившись камерой, талантливый фотограф Магомед Шапиев пытается сделать свою республику популярной в Инстаграме
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Село Талсух, вблизи границы Дагестана с Грузией. Шапиев сделал эти кадры во время похода в горы с друзьями.
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Замерзший водопад в пещере рядом с селом Салта в Гунибском районе Дагестана. "Обычно мы уходим в экспедиции, в дикие условия, на несколько дней. Иногда можем путешествовать всю неделю, – говорит 24-летний фотограф.
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Цветущая весна и заснеженные горы Шамильского района Дагестана. Шапиев отмечает, что в Дагестане было очень опасно три или четыре года назад, когда многие районы находились под контролем исламистов, но сейчас, по его словам, там намного спокойнее.
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Каньон плато Бермамыт. Фотография сделана Шапиевым этой зимой. Хотя теперь в Дагестане и менее опасно, в 2016 году здесь произошла череда террористических нападений. Именно поэтому фотограф ставит в известность местные власти о своих экспедициях "на тот случай, если что-то пойдет не так".