Антон Геращенко: "Покушение на меня и убийство Шеремета организованы в России"

Депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко убежден, что предотвращенная СБУ 20 января попытка покушения на его жизнь – "лишь одно из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации ее спецслужбами".

На пресс-конференции 23 января в Киеве Геращенко заявил, что из этого же российского центра, как считают на 99,9 процентов украинские следователи, было организовано убийство журналиста, одного из руководителей интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета. Автомобиль, в котором находился Шеремет, был взорван в центре Киева 20 июля 2016 года.

По словам Геращенко, в России подготовлена группа из 50 человек, в основном из сепаратистов "ЛНР", "ДНР", бывших заключенных, для диверсий и терактов на территории Украины. На счету этой группы несколько убийств, в том числе и убийство в Ровно в сентябре прошлого года украинского экс-спецназовца, воевавшего в Донбассе, майора внутренней службы Ровенского СИЗО Ивана Мамчура.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины в результате спецоперации задержала двух человек, которых подозревают в покушении на жизнь Антона Геращенко. Один из них – 1980 года рождения, уроженец Донецкой области, трижды судимый за кражи. Второй – уроженец Крыма, 1978 года, дважды судимый за разбой. Оба арестованы по решению Шевченковского райсуда Киева. По информации СБУ, злоумышленники планировали заложить взрывное устройство под автомобиль Геращенко возле многоэтажного дома в Киеве, где он проживает.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в понедельник также обвинил спецслужбы РФ в попытке организовать покушение на жизнь Антона Геращенко из-за "профессиональной деятельности депутата и разоблачения им россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины". Турчинов считает, что целью создаваемых в России диверсионных групп является "ликвидация в Украине политических и общественных деятелей, журналистов для нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в стране".