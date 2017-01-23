Фийон: санкции Евросоюза против России – неэффективны

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что экономические санкции Евросоюза против России неэффективны, и призвал к диалогу с Москвой. Выступая 23 января, Фийон также выразил обеспокоенность тем, что новая администрация президента США Дональда Трампа может укрепить связи с Россией, а ЕС при этом окажется отодвинутым в сторону.

"Я убежден, что экономические санкции являются совершенно неэффективными, – заявил журналистам Фийон после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. – Мы должны найти другой способ, чтобы говорить".

"Я не хочу, чтобы Трамп вел переговоры с Россией за наш счет. Это было бы пагубно для Европы, если бы Трамп пошел через наши головы, что совершенно не исключено", – сказал Фийон.

Ранее Трамп заявил, что надеется улучшить отношения с Россией, которые были сильно испорчены захватом Москвой Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины. Во время президентской кампании он предложил, что рассмотрит вопрос ослабления или отмены санкций, введенных Соединенными Штатами.

Фийон – лидер на президентских выборах, которые, как ожидается, состоятся в мае, – заявил, что со стороны России потребуется некий жест прежде, чем санкции Евросоюза могут быть отменены.

Он также сказал, что Киев недостаточно делает, чтобы обеспечить прекращение конфликта на востоке Украины, в результате которого с апреля 2014 года погибли 9750 человек.