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Вице-спикер Госдумы: Исаакиевский собор строили "не для интеллигенции"

Акция протеста против передачи собора РПЦ

Акция протеста против передачи собора РПЦ

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Заместитель председателя Госдумы, депутат от "Единой России" Петр Толстой поддержал передачу Исаакиевского собора в Петербурге в пользование Русской православной церкви, подвергнув резкой критике тех, кто выступает против этой передачи.

По словам Толстого, петиция за сохранение Исаакиевским собором статуса музея, собравшая в Интернете более 200 тысяч подписей, это "напрасный труд", поскольку решение о передаче собора РПЦ уже принято.

Толстой на пресс-конференции в Москве в понедельник также заявил, что "собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон", а должен "служить церкви". Эти слова подверг критике директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров, назвав их оскорбительными и отметив, что распитие спиртных напитков в музее запрещено, - сообщает Newsru.com.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и простые жители города. На акции протеста перед собором выходили сотни человек.

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