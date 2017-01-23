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Грани времени

В Астану за миром в Сирии. Эфир в 21:05

Астана, 23 января 2017 г. Переговоры по сирийскому урегулированию

Астана, 23 января 2017 г. Переговоры по сирийскому урегулированию

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Обсуждают Александр Шумилин, Махмуд Аль-Хамза, Зеев Ханин

На переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые начались в понедельник в Астане, сирийская оппозиция готова обсуждать только соблюдение перемирия. Об этом сообщил агентству Reuters официальный представитель делегации сирийских оппозиционеров Яхья аль-Ариди.

МИД Казахстана сообщил, что на переговорах присутствуют представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Переговоры в Казахстане – часть совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии, отмечает "Немецкая волна". Ранее сообщалось, что США не пришлют делегацию в Астану, а поручат своему послу в Казахстане присутствовать на них "в качестве наблюдателя".

Встреча в Астане изначально планировались для закрепления режима о прекращении огня, который был объявлен в декабре и развития женевского переговорного процесса. Следующий раунд переговоров в Женеве намечен на 8 февраля.

Перспективы урегулирования ситуации в Сирии обсуждают политологи Александр Шумилин,Зеев Ханин, сирийский активист Махмуд Аль-Хамза.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

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