Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал новые исполнительные указы, в том числе о выходе США из числа стран, подписавших договоренности о создании Транстихоокеанского партнерства. Краткая церемония подписания состоялась в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома.



Кроме того, Трамп подписал указ о заморозке найма новых федеральных госслужащих и о запрете финансирования программ, связанных с абортами за рубежом.

Транстихоокеанское партнерство – это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.