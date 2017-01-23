Пентагон не предоставлял координаты для ударов авиации РФ в Сирии

Пентагон опроверг сообщения российских СМИ о том, что предоставлял координаты для российских воздушных ударов по боевикам "Исламского государства" в Сирии и что бомбардировка была совместной миссией с коалиционными силами во главе с США.



Ряд российских государственных СМИ 23 января привели заявление Министерства обороны, в котором говорилось, что Вашингтон использовал "прямую линию" для передачи координат на российскую авиабазу Хмеймим для нанесения воздушных ударов по целям в районе города Эль-Баб в Алеппо.



В частности, агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что после проведения разведки два российских самолета и два самолета из сил международной коалиции нанесли воздушные удары по террористическим объектам. Министерство не разместило заявления на своем веб-сайте или своей странице Facebook, хотя государственные новостные выпуски RT и ТАСС сообщили о заявлении с использованием одинаковой лексики.



Пентагон, однако, быстро опроверг эти сообщения.



"Министерство обороны не координирует авиаудары с российскими военными в Сирии", - сообщил РСЕ/РС в заявлении по электронной почте представитель Пентагона Эрик Пахон. "Министерство обороны США поддерживает канал связи с российскими военными, который сосредоточен исключительно на обеспечение безопасности экипажей и разграничения действий сил Коалиции и российских операций в Сирии," - проинфморировал представитель Пентагона.



Россия и Соединенные Штаты поддерживают противоположные стороны в ходе шестилетней войны в Сирии. Москва поддерживает президента Сирии Башара Асада, в то время как Вашингтон и его союзники поддерживают некоторые из повстанческих группировок, с которыми он борется.