СК проверит сообщения о сексуальном насилии в школе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после публикации статьи о сексуальных домогательствах в московской школе. Уголовное дело следователи пока не завели. Об этом говорится в сообщении московского управления ведомства.

О сексуальном насилии со стороны директора и его заместителя рассказали корреспонденту портала "Медуза" не менее двадцати выпускников московской школы для одаренных детей "Лига школ".

По данным издания, домогательства по отношению к школьникам продолжались 21 год – с самого открытия школы в 1994 году. В 2015 году выпускники заставили руководство школы уволиться, но они продолжают работать с детьми в других обазовательных учреждениях.

Бывший директор школы публикацию пока не комментировал. Его заместитель все обвинения отрицает.