Перешёл черту оседлости

Телеведущий и депутат Пётр Толстой решил подключиться к дискуссии о судьбе Исаакиевского собора.

Сделал он это довольно ярко, заявив на своей пресс-конференции следующее:

Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек.

Многие даже сперва предположили, что эта цитата Толстого - фейк, но вскоре появились и аудиозаписи (по ссылке запись тоже есть).

Когда все наконец убедились в реальности сказанного, автору не поздоровилось.

Владимир Варфоломеев:

Антисемитским душком повеяло от единоросса.

Михаил Шнейдер:

Сколько раз, интересно, его прадед перевернулся в гробу?

Владимир Голышев:

«Я против ограничений в школах, против черты оседлости. Весь народ, живущий на земле, имеет право жить там, где хочет... И что значит слово еврей? Для меня оно совершенно непонятно. Я знаю только, что есть люди.» (Л.Н.Толстой)

Алексей Полихович:

Как говорил один умный человек "На словах ты Лев Толстой, а на деле - Петр Толстой" (с)

Миша Козырев:

Пётр Толстой прямо про меня: “Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив ИЗ-ЗА ЧЕРТЫ ОСЁДЛОСТИ с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – НА РАДИОСТАНЦИЯХ, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек”.

Ух ты, Пётр, спасибо за напоминание, где живу.

Александр Кобринский:

Публичных антисемитских высказываний от руководителей страны граждане России не слышали, пожалуй, с 1950-1980х годов. Да и тогда коммунисты предпочитали маскировать слово "еврей" эвфемизмами ("безродные космополиты", "сионисты" и др.).

И вот наконец-то. Дождались.

Кирилл Гончаров:

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметился антисемитским высказыванием, ссылку давать не буду, кто захочет-найдёт.

Речь даже не об этом, а об отсутствии реального фильтра в Единой России на адекватность.

Тот случай, когда слепая лояльность подменяет всякую мотивацию к образованию, культуре, и уважению к человеку.

Юлия Галямина:

Антисемитские высказывания Толстого - тот ещё подарок и РПЦ , и Единой России и Думе в целом. Ждём осуждения от тех, кто ещё в этих структурах считает себя приличными людьми. Как жители САО ждём, что скажут Ирина Ильичева и Галина Хованская. Кто там у них не забанен - передайте мою просьбу

Аббас Галлямов:

До появления этого высказывания я не был против передачи Исакия РПЦ. Мне казалось, что какая-то логика в ней есть. Но теперь я точно подпишу все петиции и выйду на все демонстрации против. Потому что совсем не хочется иметь точку зрения, совпадающую с позицией этого... вице-спикера.

Да, на всякий случай: мои предки не проживали за чертой оседлости.

Олег Козырев:

В день приступа антисемитизма у Толстого хочу послать всем евреям лучи поддержки. Когда-нибудь решением суда все подобные пропагандисты ненависти будут отправлены на долгие курсы толерантности и доброты

Игорь Яковенко:

Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакиевского собора выступают евреи, являющиеся потомками тех, кто раньше рушил русские храмы.

Он, конечно, и раньше был дебилом и подонком, но попав в Госдуму приобрел новое качество, став нацистом. Воздух там, что ли такой...

Николай Травкин:

Оживил вновь дискуссию вокруг Исаакиевского собора один видный думец. И вспомнился, вдруг, из советских времён анекдот про одного Петьку - секретаря парткома колхоза. Правда, колхозов тех давно нет, … но герои анекдотов остались:

...Или, вот, Петька, - дурак дураком был, дурее в округе не было, а щас - заместитель председателя Думы!

Сергей Худиев:

Послушал высказывание Петра Толстого про "выскочивших из-за черты оседлости". Чрезвычайно неуместные слова, особенно для чиновника его уровня. Никто не застрахован от того, чтобы в минуту раздражения сказать что-то неуместное - но было бы мудрым и ответственным поступком взять эти слова обратно.

Митя Алешковский:

Мой прадед по материнской линии — Яков Наумович Эйдельман родился за чертой оседлости, в городе Житомире. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Награждён пятнадцатью наградами — орденами и медалями. От Синявских высот и болот на Волховском фронте, через донские степи (внешнее кольцо Сталинградского котла), затем Смоленщина; при Корсунь-Шевченковской операции особенно отличился и чудом спасся от гибели, а оттуда со 2-м Украинским фронтом (маршала Малиновского) — на юго-запад, через Украину, Молдавию, через Бухарест, Будапешт, Прагу; а в Праге погрузились в теплушки и на Дальний Восток — в Маньчжурию, Порт-Артур.

Мой дед по отцовской линии — Марк Хаимович Алешковский советский историк-медиевист и археолог, автор многочисленных публикаций посвящённых дружинной культуре Руси, фортификационным сооружениям древнерусских городов (в большей мере Новгорода и Пскова), текстологии древнерусского летописания, социальным аспектам истории древнерусских городов, руководил (1956—1960) археологическими исследованиями в ходе послевоенного восстановления и реставрации в Новгородского кремля — ныне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Опубликованные по результатам этих работ статьи заложили основы современной концепции происхождения и развития средневекового Новгорода.

Так что, как показывает практика, мои еврейские предки как раз занимались тем, что били фашистскую сволочь и восстанавливали храмы, а такие как Петр Толстой их как раз и уничтожали.

Как жаль, что фашистом в нашей стране теперь быть дозволено и почётно.

Сергей Пархоменко:

Кстати, продолжая тему вот этого «парного случая» с превращением Михаила Леонтьева и Петра Толстого из, в общем, вполне безобидных созданий с простыми и понятными человеческими слабостями (один пьяница, другой трус и подхалим) в совершеннейших зверей. Подумалось, что это ведь чистый случай хорошо известного в мировой литературе «зомби-эффекта».

Не в привычном смысле, когда «зомби» - это синоним какого-то бессознательного, подчиненного чужой воле, загипнотизированного существа. А вот в исходном, вудуистском значении «зомби» как «восставшего из могилы».

И тот и другой случай - это люди, в какой-то момент провалившиеся на дно, выброшенные из благополучного привычного существования, в профессиональном смысле «обанкороченные», раздавленные. И вот они ударяются об это дно, раздирают себе об него колени и локти и запоминают навсегда испытанное в этот момент чувство отчаяния и безысходности. А потом, когда им вдруг выпадает второй шанс, когда вдруг удается снова выскочить на поверхность и там уцепиться за что-то более или менее надежное, закрепиться, уравновеситься, они говорят себе, что вот теперь согласны на все.

То есть совершенно на все. Теперь, когда с ними «вот так ужасно поступили», но они все-таки «превозмогли, выжили и выбрались опять наверх», они совершенно ни перед чем не остановятся, они больше никому ничего не должны, им можно абсолютно все. Они, дескать, за все уже заплатили вперед, - своим вчерашним унижением и пережитым ничтожеством.

Для Леонтьева это был период 1995 и начала 1996 года, когда его выгнали из Медиа-Моста, и он бродил по городу, пытаясь раздобыть денег на новую газету или журнал.

Для Толстого - 2001-2002, когда его поперли из ТВ-6, где он вел вполне респектабельную, хотя и очень неинтересную еженедельную программу, и он вынужден был ползать перед двумя главными каналами, а потом и перед какими-то третьестепенными телепомойками, умоляя их дать ему хоть какой-нибудь малюсенький проектик, хоть какую-нибудь крошечную передачку.

Я их обоих наблюдал в этом ужасном, раздавленном состоянии. И скажу, что трудно было не сочувствовать.

А потом они вылезли - каждый из своей могилы. И выяснилось, что они готовы зубами грызть и когтями рвать. С тех пор они и грызут, и рвут, как могут. Ну, вы видите.

Это такая особенная жизнь после смерти, когда все, в сущности, уже все равно. А простыми человеческими страстями - вроде жадности к деньгам или страсти к чинам и наградам - это явление совершенно не объясняется и не описывается.

Кстати, оглянувшись вокруг, можно их, вылезших из могилы, кругом немало обнаружить. Просто не всегда случай бывает такой яркий и заметный.

Антон Носик:

До сегодняшнего дня ни одна еврейская организация России, религиозная или светская, не высказывалась против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Полагаю, теперь высказываться придётся — но не по сути имущественно-хозяйственного спора вокруг Исаакия, а в связи с тем, что вице-спикер Госдумы, выдающий себя за правнука Льва Толстого, на поверку оказался наци-спикером, духовным сыном Гитлера и Геббельса. Тезис о евреях-комиссарах, вредящих русскому народу — не его личное изобретение, а лейтмотив нацистской пропаганды на оккупированных советских территориях в 1941-1944 годах. Нацисты предполагали, что смогут привлечь всё население СССР на свою сторону листовками, обещающими свергнуть гнёт евреев-комиссаров. Расчёт, как мы знаем, не оправдался. Антисемитизм, служивший для нацистов важной духовной скрепой, не помог им победить СССР.<...>



Предвижу недовольство российских евреев тем фактом, что зампред Госдумы оказался наци-спикером. Но, думаю, не меньшая проблема для российских граждан любой национальности — что зампред парламента от правящей партии до такой степени невменяем и упорот. Кстати, он ещё и дурак: для своего выхода из шкафа в качестве наци-спикера выбрал ту одну неделю в году, когда внукам и правнукам полицаев, вертухаев и власовцев, как кровным, так и идейным, разумно было бы промолчать. Если не из уважения к жертвам (на такое от наци-спикера не рассчитываю, да и незачем им уважение от неонацистской мрази), то хоть из соображений здравого смысла. Похоже, в голове наци-спикера он не ночевал.



Леонид Гозман:

Во-первых, почему-то не удивляет.

Во-вторых, сильно мне интересно, что скажут товарищи Кобзон, Борода (Федерация еврейских общин России), Бер Лазар и прочие товарищи, которых некоторые бестактные люди называют дрессированными евреями?

В-третьих, государственного антисемитизма у нас, как известно нет. Означает ли это, что Государственная Дума должна быть как-то переименована? В Антигосударственную, например. А с учетом наличия там не только потомка графа Толстого, но и Милонова, Жириновского и прочих, может, просто открыть на ее базе сумасшедший дом? И конечно, охрану по перемитру, чтобы прохожих не покусали.

Федерация еврейских общин России уже высказалась - вот слова её представителя Боруха Горина:

Я лично считаю (заявление Толстого – прим. ред.), открытым антисемитизмом, чего уж там. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщения, а обобщения националистические, в данном случае юдофобские. Отдельно можно заметить, что это никак не соответствует реальности, потому что не существует никаких единых взглядов на возвращение Исаакиевского собора не то что у еврейской общины России, но у евреев России как индивидуумов. Есть совершенно разные взгляды на этот вопрос.

И уж, конечно, это никак не связано с тем, как вели себя те или иные прадеды. Например, мой прадед, будучи кантором и резником был лишенцем, то есть лишен избирательного права. В разрушении русских церквей, конечно, никакого участия не принимал. На мои отношения с Русской православной церковью и к возвращению храмов это, конечно, не оказывает ровно никакого влияния. Было что-то сто лет назад, сейчас некая другая реальность. Эта реальность рассматривается, соответственно, не потомками, а самостоятельно мыслящими людьми. Поэтому, конечно, это грубая националистическая пропаганда, мало скрытый антисемитизм.

Защитники Толстого или апеллируют к свободе слова.

Алексей Костенков:

Те, кто считает приемлемыми высказывания, которые допускают представители "либеральной оппозиции" о русском народе, вплоть до заявлений о "генетической неполноценности" - не вправе возмущаться по поводу высказываний о публике с наганами из черты оседлости.

Ибо равенство и свобода слова. Или и то, и то неприлично - или и то, и то допустимо.

Наталья Холмогорова:

Теперь, для полной симметрии, на Толстого тоже надо накатать заяву по 282-й (Вишневский вроде уже выразил готовность). И пусть их с Шендеровичем судят в одном суде, в соседних залах.

А публика, сочувствующая тому и другому, пусть в перерывах между заседаниями общается и на почве неприязни к 282-й статье ищет между собою общий язык. Может, и найдет.

Или, более простодушно, начинает считать евреев-революционеров.

Дмитрий Кубарев:

Естественно, прогрессивная общественность наперебой поспешила написать про подлеца Толстого и ужасы поднимающего голову антисемитизма (делают это дружно, массово, даже поражает, откуда у этих ярких индивидуальностей столько так нелюбимого ими советского коллективизма). А вот у меня свое мнение:



1. Колоссальная роль евреев в русском революционном движении - исторический факт.



2. Колоссальная роль евреев в советском государстве, особенно в первые его пару десятилетий (включая НКВД, ГУЛАГ, Союз воинствующих безбожников и пр.) - исторический факт. Вот, например, Марина Цветаева цитирует жену одного из красных комиссаров, руководящего продразверсткой: Иося мечтает сорвать колокола с сорока сороков московских церквей, чтобы перелить их в памятник Карлу Марксу.



3. Означает ли признание этих исторических фактов скатывание в антисемитизм? Конечно, нет. Причем здесь исторические факты и антисемитизм?



4. Проблема в другом - в том, что и сегодня, сто лет спустя, в революционном движении России первую скрипку по-прежнему играют люди еврейской национальности. Причем в последние годы это движение приобретает все более явственный русофобский (и антицерковный) характер. И виноват в этом не Петр Толстой, не Марина Цветаева. Виноваты в этом руководители еврейской диаспоры в России, которые позволяют откровенным выродкам, поддерживающим бандеровский переворот на Украине, озвучивать свои мысли в нашем медийном пространстве. Если бы я был главой русской диаспоры в Израиле, я бы лично бил морду каждому русскому, кто попробовал бы демонстративно идти против национальных интересов Израиля. И это правильно - разве можно позволить какому-то кретину, не следящему за своим языком, подставлять под удар тысячи и тысячи других людей? Вопрос: а почему лидеры еврейской диаспоры в России так себя не ведут? Почему они не подрежут язык всем этим Шендеровичам, рассказывающим про генетическую неполноценность русских?



5. Больше всего мне обидно за нормальных евреев, которых, естественно, большинство (от Вассермана до Роттенберга) и которые вряд ли чувствуют себя уютно из-за поведения маргинальной кучки мерзавцев и нашей ответной реакции на это поведение.



6. Бер-Лазар, или кто там еще, прими уже меры! Не подставляй свой народ под массовую неприязнь из-за поведения кучки дегенератов, предавших память о Бабьем Яру и скачущих сегодня под флагами УПА.

Андрей Тесля:

скучно, без огонька идет нынешняя перебранка -

- все-таки за минувшие десятилетия аргументация у всех отточена, одни проценты считают в ревдвижении, другие сразу же к Гитлеру переходят -

- нет чтобы какой-нибудь другой народ затронуть - тут бы хоть стороны историю подучили, образованность в процессе взаимной перебранки повысили - ну или хоть "новыми стереотипами" (с) обзавелись

Наконец взял слово и сам Пётр Толстой:

Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах «признаки антисемитизма». Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь - по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи.

Лев Симкин:

Ну, подумаешь, вырвалось - накипело у человека, с кем не бывает. Помните Скойбеду с абажурами, Прилепина с письмом товарищу Сталину? Можно было бы, конечно, промолчать, не заметить. Но это еще и тест - уже можно или все еще нельзя? Поэтому правильно тут возмущаются вице-спикером - пусть его одернут старшие товарищи.

Александр Морозов:

очень любопытно, как дальше дело пойдет с П.Толстым. По заведенной традиции теперь его коллеги на 1-м, 2-м канале, а также НТВ и РЕН-ТВ должны дать ему возможность "пояснить свою мысль". Разумеется, в ток-шоу, с приглашением других "экспертов" ("по разрушению храмов", так сказать). И по заведенной же традиции вся эта орда должна окончательно запутаться в собственном антисемитизме, рассказывая, что у Петра есть "друзья-евреи" (и всю эту галиматью)... И что Петр имел в виду не тех "евреев", а вот "тех", которые... они собственно как бы и не евреи... то есть они евреи... но не в том смысле... и так неделю...