Майк Помпео утверждён директором ЦРУ

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 53-летнего Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления. За консервативного республиканца, представлявшего в нижней палате штат Канзас, проголосовали 66 сенаторов, против — 32.

Помпео возглавит ведущее американское разведучреждение в обстановке эскалации международной напряженности, порожденной агрессивными действиями России и Китая, ядерными амбициями Северной Кореи и активизацией исламского терроризма, олицетворяемого террористической группировкой "Исламское государство", запрещённой в России.

Американская пресса отмечает, что на новом директоре ЦРУ лежит еще одна трудная задача: наладить нормальные рабочие взаимоотношения Трампа с разведсообществом. Ежедневные разведбрифинги начинались для избранного президента вскоре сразу после выборов, но Трамп на них почти не являлся. Он также категорически отверг выводы спецслужб, что Россия помогала ему в ходе избирательной кампании и даже обвинил их в стремлении очернить и дискредитировать его как президента.

«Я разделяю мнение разведсообщества, что цель российских хакеров состояла отчасти в оказании содействия президентской кампании Трампа», заявил Майк Помпео на сенатских слушаниях. Он подчеркивал также, что откажется выполнять распоряжение своего шефа, если тот вдруг выскажется за возобновление таких жестких методов допроса террористов, как имитация утопления, квалифируемая ныне действующим законодательством как пытка.