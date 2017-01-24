ФБР проверяет помощника Трампа на предмет связей с Россией

Американская контразведка изучает содержание происходивших в минувшем декабре разговоров помощника президента Трампа по национальной безопасности Майка Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в контексте общего расследования российского шпионажа на территории США. Об этом со ссылкой на свои источники в спецслужбах сообщает телеканал CNN.

Прослушка телефонных переговоров Кисляка осуществлялась в штатном режиме мониторинга контактов российских дипломатов. О перехвате ФБР успело доложить представителям администрации Барака Обамы.

На пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, Шон Спайсер, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, сообщил со слов Флинна, что тот инициировал два звонка Кисляку, в ходе которых были подняты только четыре темы: организация телефонного разговора Трампа и Путина после инаугурации, обмен праздничными поздравлениями, выражение соболезнования российской стороне в связи с аварией ТУ-154 над Сочи и повестка международной конференции по Сирии. Администрация Трампа, отметил представитель президента, "не имеет никакой информации о происходящем расследовании или о причинах, которые могли послужить основанием для расследования".

ФБР, по сведениям телеканала, фокусируется на двух телефонных разговорах Флинна и Кисляка, имевших место 29 декабря, в тот день, когда администрация Обамы наложила новые санкции на Россию и объявила о высылке за шпионаж 35 российских дипломатов. В личной беседе, состоявшейся на прошлой неделе, представитель Трампа заверил CNN, что вопрос санкций в беседе затронут не был.