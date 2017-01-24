В Москве хотят разрешить "скорой помощи" прерывать радиоэфир

В Москве "скорая помощь" получит право прерывать обычные радиопередачи в автомобильных радиоприемниках, чтобы обратиться к водителям с требованием уступить дорогу. О тестировании нового метода передачи экстренных сообщений рассказал "Коммерсанту" начальник управления связи и оповещения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков.

Представители радиостанций отметили, что прерывание эфира может обойтись в десятки или сотни тысяч рублей из-за высокой стоимости рекламы. Однако они готовы отказаться от компенсаций убытков в том случае, если сообщения будут связаны с ЧП,"будут идти не слишком часто и не будут чересчур длинными".

Вопрос о том, как обеспечить беспрепятственное движение автомобилей "скорой помощи" получил общественный резонанс после инцидента на Камчатке, где женщина-водитель отказывалась пропустить машину с врачами. Молодой человек, к которому вызвали "скорую", умер.

Следственный комитет начал проверку. Однако подобное нарушение не предусматривает уголовное наказание. В Госдуме уже заявили, что готовят поправки об уголовной ответственности для тех, кто не пропустил "скорую помощь".