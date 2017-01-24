Берни Экклстоун ушел в отставку

Генеральный промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.
Отмечается, что решение об отставке Экклстоуна приняли новые владельцы гоночной серии – американская компания "Liberty Media", принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну. Место Экклстоуна займет бывший президент "XXI Century Fox" Чейз Кери.
86-летний британец руководил "Формулой-1" на протяжении 40 лет.
Новый сезон "Формулы-1" стартует 24 марта в Мельбурне. Действующим чемпионом является пилот Mercedes немец Нико Росберг, завершивший карьеру после сезона-2016.