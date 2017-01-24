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Новости - спорт

Берни Экклстоун ушел в отставку

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Генеральный промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Отмечается, что решение об отставке Экклстоуна приняли новые владельцы гоночной серии – американская компания "Liberty Media", принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну. Место Экклстоуна займет бывший президент "XXI Century Fox" Чейз Кери.

86-летний британец руководил "Формулой-1" на протяжении 40 лет.

Новый сезон "Формулы-1" стартует 24 марта в Мельбурне. Действующим чемпионом является пилот Mercedes немец Нико Росберг, завершивший карьеру после сезона-2016.

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