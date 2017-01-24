Красноярская учительница уволилась из-за заявлений "борца с ЛГБТ"

В Красноярске преподавательница пения Мария Шестопалова уволилась из центра дополнительного образования из-за обвинений петербургского активиста Тимура Булатова, известного как "борец с ЛГБТ".

21-летняя Шестопалова рассказала изданию "Тайга.Инфо", что после возвращения к работе на нее начали оказывать давление, и девушка решила уволиться по собственному желанию.

В конце декабря стало известно, что Марию Шестопалову уволили по заявлению Тимура Булатова, который изучил несколько тысяч записей на ее странице ВКонтакте и составил на их основе электронное досье, в котором обвинил девушку в "аморальности поведения", использовании ненормативной лексики и симпатиях к ЛГБТ. Позже Шестопалова согласилась на предложение вернуться на работу.

На минувшей неделе томский старшеклассник написал на Булатова заявление полицию, в котом попросил проверить активиста на экстремизм.