Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал "защищать ценности страны"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте за полтора месяца до выборов заявил о необходимости "защищать ценности страны" от мигрантов, которые которые отказываются интегрироваться в общество или ведут себя антисоциально. В предвыборном обращении Рютте говорится, что некоторые мигранты притесняют геев и оскорбляют женщин "в коротких юбках".

Как отмечает "Немецкая волна", целью этого выступления Рютте, вероятно, является желание укрепить позиции перед выборами и получить голоса сторонников правой Партии свободы Герта Вилдерса. Ранее Вилдерс обвинил обвинил Рютте в лицемерии, заявив, что сначала премьер проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.

Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта. Опросы показывают, что Вилдерс пользуется большими симпатиями избирателей, чем Рютте.