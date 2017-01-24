ЕСПЧ: пожизненное наказание в России не является дискриминацией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался считать вынесение пожизненных приговоров в России только мужчинам до 65 лет гендерной и возрастной дискриминацией. Решение размещено на сайте суда.

С заявлением в суд обратились двое российских заключенных Аслан Хамтоху и Артем Аксенчик. Истцы утверждали, что статья Уголовного кодекса России, согласно которой пожизненный приговор выносится только мужчинам от 18 до 65 лет, нарушает их права на жизнь, защиту от пыток, личную свободу и неприкосновенность. По мнению заявителей, российское законодательство основывается на предположении, что женщины не так опасны, как мужчины, что не подтверждено научно.

Представитель России в ЕСПЧ отметил, что, по статистике Федеральной службы исполнения наказаний , около 10 процентов российских осужденных – женщины, что подтверждает их меньшую опасность.

Хамтоху отбывает пожизненный срок за бандитизм, Аксенчик - за тройное убийство.

Решение о пожизненном лишении свободы выносится за совершение особо тяжких преступлений. На 1 января 2017 года по данной статье отбывают наказание 2005 человек.