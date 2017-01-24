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Верховный суд Британии: для начала Brexit необходимо согласие парламента

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Верховный суд Великобритании принял решение, что кабинет министров не может начать процедуру выхода страны из ЕС без согласия парламента.

Соответствующее решение было оглашено во вторник в Лондоне.

В постановлении суда говорится, что, поскольку выход из ЕС меняет законы Великобритании, начало процедуры так называемого Brexit должен одобрить парламент - даже несмотря на то, что в поддержку выхода из Евросоюза выступило большинство участников референдума летом прошлого года.

Суд подчеркнул, что его решение носит не политический, а сугубо юридический характер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что ее кабинет намерен успеть инициировать процедуру выхода из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора до конца марта - даже если Верховный суд решит, что для этого нужно согласие парламента. Кабинет уже работает над законопроектом, который будет внесен в парламент.

Многие депутаты Палаты общин выступают против выхода из ЕС, однако большинство представителей ведущих партий заявляют, что будут уважать волю народа, высказанную на референдуме.

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