Верховный суд Британии: для начала Brexit необходимо согласие парламента

Верховный суд Великобритании принял решение, что кабинет министров не может начать процедуру выхода страны из ЕС без согласия парламента.

Соответствующее решение было оглашено во вторник в Лондоне.

В постановлении суда говорится, что, поскольку выход из ЕС меняет законы Великобритании, начало процедуры так называемого Brexit должен одобрить парламент - даже несмотря на то, что в поддержку выхода из Евросоюза выступило большинство участников референдума летом прошлого года.

Суд подчеркнул, что его решение носит не политический, а сугубо юридический характер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что ее кабинет намерен успеть инициировать процедуру выхода из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора до конца марта - даже если Верховный суд решит, что для этого нужно согласие парламента. Кабинет уже работает над законопроектом, который будет внесен в парламент.

Многие депутаты Палаты общин выступают против выхода из ЕС, однако большинство представителей ведущих партий заявляют, что будут уважать волю народа, высказанную на референдуме.