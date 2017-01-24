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Новости

В Крыму ограничен доступ к сайту "Исторической правды"

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В аннексированном Россией Крыму заблокирован доступ к сайту украинского издания "Историческая правда". В заявлении редакции говорится, что она не получала от властей никаких сообщений, предупреждений и требований. Руководство украинского издания предполагает, что ограничение доступа к сайту произошло не из-за решения Роскомнадзора, а по негласному запрету властей. И теперь крымские провайдеры имитируют ошибку недоступности сайта.

Редакция "Исторической правды" считает, что такие действия ограничивают свободу слова и право свободного доступа к информации. Издание обращается к правозащитникам с просьбой повлиять на российские власти для снятия всех ограничений для доступа к сайту "Исторической правды" в аннексированном Россией Крыму.

С 1 августа на территории Крыма частично заблокирован сайт Крым.Реалии. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете.

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