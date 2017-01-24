Премьер Косова обвинил Белград в попытке дестабилизации обстановки

Премьер-министр Косова обвинил Сербию в стремлении дестабилизировать его страну в преддверии нового раунда переговоров с Евросоюзом и попыток Брюсселя уменьшить разногласия между балканскими государствами. Глава косовского правительства Иса Мустафа 24 января заявил корреспонденту нашей медийной компании, что в последнее время Сербия систематически пытается дестабилизировать обстановку к Косове.

Заявление премьер-министра Косова появилось во вторник, за несколько часов до начала в Брюсселе переговоров с участием президентов Косова и Сербии.

Напряжённость повысилась в начале января после инцидента с поездом, отправившимся из Белграда на север Косова, где живут этнические сербы. На поезде была надпись "Косово - это Сербия". Поезд не пересёк границы Косова, но президент Хашим Тачи обвинил Белград в попытке установить контроль над районами, населёнными сербами, как он выразился, "по крымскому образцу".

Глава Внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала правительства обеих стран проявлять бОльшую приверженность целям переговоров в Брюсселе.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, почти через десять лет после вооружённого конфликта 1998 - 1999 годов между югославской армией и албанскими сепаратистами. США и большинство западных стран находятся в числе 114 государств, признавших независимость Косова, Россия и Сербия - в числе тех, кто не признал. И Сербия, и Косово активно добиваются членства в Европейском союзе. Переговоры в Брюсселе, направленные на улучшение отношений между Приштиной и Белградом, начались в 2011 году.