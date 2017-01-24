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Новости

"Яблоко" требует от властей Москвы отчета о "быстрых автобусах"

Очередь из пассажиров перед посадкой в автобус

Очередь из пассажиров перед посадкой в автобус

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Председатель московского отделения партии "ЯБЛОКО" Сергей Митрохин потребовал от городских властей отчитаться о программе развития скоростного автобусного транспорта. Руководитель Центра антикоррупционной политики партии также попросил Контрольно-счетную палату Москвы проверить контракт на предмет завышения суммы госзакупки.

В пресс-релизе "Яблока" говорится, что, несмотря на выделенные на разработку стратегии 74 миллиона рублей, она до сих пор не опубликована, а расчет начальной цены "вызывает вопросы".

Митрохин подчеркнул, что никаких результатов программы по внедрению "быстрых автобусов" в транспортную систему Москвы пока не видно. Он добавил, что пассажиры вынуждены мерзнуть на остановках после того, как в августе городские власти убрали с улиц маршрутные такси.

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