"Яблоко" требует от властей Москвы отчета о "быстрых автобусах"

Председатель московского отделения партии "ЯБЛОКО" Сергей Митрохин потребовал от городских властей отчитаться о программе развития скоростного автобусного транспорта. Руководитель Центра антикоррупционной политики партии также попросил Контрольно-счетную палату Москвы проверить контракт на предмет завышения суммы госзакупки.

В пресс-релизе "Яблока" говорится, что, несмотря на выделенные на разработку стратегии 74 миллиона рублей, она до сих пор не опубликована, а расчет начальной цены "вызывает вопросы".

Митрохин подчеркнул, что никаких результатов программы по внедрению "быстрых автобусов" в транспортную систему Москвы пока не видно. Он добавил, что пассажиры вынуждены мерзнуть на остановках после того, как в августе городские власти убрали с улиц маршрутные такси.