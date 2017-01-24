Тереза Мэй: Лондон начнет процедуру Brexit, несмотря на решение суда

Великобритания начнёт юридическую процедуру выхода из Европейского Союза до конца марта, несмотря на решение Верховного суда о необходимости получить согласие парламента.

Представитель премьер-министра Терезы Мэй заявил, что кабинет обязан выполнить волю народа, выраженную на референдуме в июне 2016 года.

Решение суда, по мнению премьера, ничего не меняет в планах правительства запустить процесс введения в действие статьи 50 Лиссабонского договора, предусматривающей механизм выхода из ЕС.

Решение Верховного суда подвергла критике первый министр Шотландии Никола Стерджен, заявившая, что Лондон обязан провести политические консультации по вопросу о Вrexit c парламентами входящих в соединенное королевство автономных территорий, хотя Верховный суд посчитал это юридически необязательным. Генеральный прокурор страны Джереми Райт заявил журналистам, что после референдума вопрос о выходе из ЕС является политическим, а не юридическим.

По результатам референдума 23 июня, 52 процента британских избирателей проголосовали за выход страны из ЕС, однако в Шотандии этот показатель составил всего 38 процентов.