Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Центральной Италии упал спасательный вертолёт

Работы на месте схода снежной лавины в Италии

Работы на месте схода снежной лавины в Италии

Смотреть комментарии

В Центральной Италии разбился вертолёт спасательных служб. Данных о жертвах пока нет.

Это произошло в том же районе, где продолжается поисково-спасательная операция после схода снежной лавины на отель.

По последним сообщениям, количество погибших постояльцев гостиницы возросло до 14. Судьба ещё 15 остаётся неизвестной.

18 января вечером в горах Гран-Сассо сошла снежная лавина, спровоцированная землетрясением. Она накрыла отель, в котором могли находиться около 30 человек. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов из-за сложных погодных условий.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG