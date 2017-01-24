В Центральной Италии упал спасательный вертолёт

В Центральной Италии разбился вертолёт спасательных служб. Данных о жертвах пока нет.

Это произошло в том же районе, где продолжается поисково-спасательная операция после схода снежной лавины на отель.

По последним сообщениям, количество погибших постояльцев гостиницы возросло до 14. Судьба ещё 15 остаётся неизвестной.

18 января вечером в горах Гран-Сассо сошла снежная лавина, спровоцированная землетрясением. Она накрыла отель, в котором могли находиться около 30 человек. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов из-за сложных погодных условий.