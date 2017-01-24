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Новости

Супругу Дадина задержали на выходе из Конституционного суда

Анастасия Зотова

Анастасия Зотова

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Супругу Ильдара Дадина Анастасию Зотову задержали на выходе из здания Конституционного суда России, который во вторник рассматривал жалобу активиста на статью о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Зотова сообщила о своем задержании в "Твиттере". "Медиазоне" жена Дадина рассказала, что это произошло после того, как она с активистами подошла к пикетчику и попыталась помочь ему в общении с полицией. Вместе с Зотовой в отделение увезли корреспондентку Sota.Vision Александру Агееву и активиста Сергея Айнбиндера. На них составляют протоколы о переходе дороги в неположенном месте.

Во вторник Конституционный суд России приступил к рассмотрению жалобы Ильдара Дадина на статью, по которой его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Активист настаивает, что статья 212.1 нарушает российскую конституцию.

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