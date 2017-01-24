ПАРНАС предложил выдвинуть единого кандидата от оппозиции в президенты

Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов предложил "извлечь уроки" из выборов в Государственную думу и выдвинуть единого кандидата от демократических сил на выборах президента России и мэра Москвы. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам Касьянова, ПАРНАС, "Яблоко" и другие демократические силы должны идти на выборы единым фронтом, выработать общую политическую платформу. Он также рассказал, что "Яблоко" планирует выдвинуть на президентских выборах Григория Явлинского, а Алексей Навальный собирается идти как самовыдвиженец. Касьянов предлагает объединить усилия в борьбе за кресло президента.

Касьянов считает, что единый кандидат должен будет взять на себя "публичные обязательства перед политическими соратниками и избирателями".

Ранее Алексей Навальный объявил об участии в выборах президента России. К президентской кампании запущен сайт "Навальный 2018".