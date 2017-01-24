Россия пыталась скрыть скопление вооружений у границы с Украиной

Минобороны России пыталось не допустить украинских военных инспекторов к месту скопления российских вооружений в Ростовской области (Россия). Инспекции приграничных с Украиной районов предусматриваются Венским документом ОБСЕ о мерах укрепления доверия, вступившим в силу в 2011 году.

Как сообщили представители украинских военных, есть подтвержденная информация о значительном сосредоточии артиллерии, систем залпового огня, танков и другой бронетехники вблизи Новочеркасска, в поселке Персиановский в 50 километрах от границы с Украиной. Киев не исключает, что оружие и технику могут передать пророссийским вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской областях.

В ответ на настоятельные требования инспекторов российские военные их всё же допустили на полигон "Кузьминский", куда переброшены вооружения.

Было установлено, что 10 января Россия начала формировать около украинской границы 150-ю мотострелковую дивизию, притом что ранее Москва сообщила ОБСЕ, что не планирует в 2017 году увеличить численность личного состава регулярных и боевых частей.

Венский документ о мерах доверия является политически обязательным, но ратификации не подлежит. Он предусматривает добровольное предоставление информации.