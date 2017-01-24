В Италии до 15 возросло число жертв схода лавины

В Центральной Италии до 15 возросло число погибших в результате схода снежной лавины, накрывшей отель "Ригопьяно" на склоне горы Гран-Сассо.

Судьба ещё 14 человек остаётся неизвестной.

Сход лавины был вызван сильным землетрясением 18 января.

В этом же районе 24 января 6 человек погибли при крушении спасательного вертолёта. Это произошло около горнолыжного курорта Кампо-Феличе (гора Монте-Велино), когда вертолет эвакуировал травмированного лыжника.

Чрезвычайные службы пока могут подтвердить связь между аварией и землетрясением.

