Израиль объявил о новых планах строительства на Западном берегу

Израиль объявил о планах строительства более 2500 домов в поселениях на оккупированном Западном берегу. Это второе объявление о такого рода проекте после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность и дал понять, что будет менее критично относиться к расширению израильских поселений, чем его предшественник.

В заявлении Министерства обороны Израиля, которое управляет этими территориями, захваченными Израилем во время войны 1967 года, говорится, что этот шаг должен удовлетворить спрос на новое жилье, чтобы "поддерживать регулярную повседневную жизнь" на этих землях.

Большая часть строительства будет проводиться в рамках существующих поселений, который Израиль намерен сохранить при любом будущем мирном соглашении с палестинцами.

Около 350 тысяч поселенцев живут на Западном берегу и еще 200 тысяч в Восточном Иерусалиме, который Израиль захватил во время войны 1967 года на Ближнем Востоке. Помимо основных блоков, большинство из которых находятся близко к границе с Израилем, есть более 100 так называемых "передовых" поселений, разбросанных по Западному берегу.

Палестинцы хотят создать на Западном берегу и в секторе Газа, из которого израильские войска и поселенцы вышли в 2005 году, независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Большинство стран считают поселения незаконными и считают препятствием для израильско-палестинского мира, поскольку они уменьшают и фрагментируют территорию Палестины, которая необходима для создания жизнеспособного государства.

В воскресенье, через два дня после инаугурации Трампа, Израиль объявил о намерении построить сотни новых домов в Восточном Иерусалиме, и правительство премьер-министра Нетаньяху отменило запрет на строительство поселений.