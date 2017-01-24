Специальные экологические меры принимаются в странах Европы

Специальные меры принимаются в большинстве стран Европы, которые оказались в тяжелой экологической ситуации из-за загрязнения воздуха.

Токсичный смог возник в условиях пониженной температуры и выброса в атмосферу продуктов сгорания повышенных объёмов угля и древесины.

Власти предупреждают о возможном повышении физической утомляемости детей и пожилых людей, призывают к осторожности тех, кто страдает от проблем с дыханием.

В Париже с понедельника удалили с дорог старые автомобили и понизили плату за общественный транспорт.

В лондонском аэропорту Хитроу из-за смога уже второй день отменяются десятки рейсов.

В 20 городах Венгрии, включая Будапешт, запрещено пользоваться машинами без катализаторов.

Специальные меры принимаются в Краковском воеводстве, где самый загрязнённый воздух в Польше.

