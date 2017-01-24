Президент США Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Строительство было остановлено при Бараке Обаме из-за протестов экологов и индейцев. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.



Сооружение нефтепровода Dakota Access Pipeline обойдется в 3,8 миллиардов долларов. По нему нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс. Противники строительства считают, что нефтепровод ухудшит ситуацию с доступом к питьевой воде для племени индейцев сиу и людей, живущих вниз по течению Миссури, но и будут уничтожены священные для индейцев места.



На одном из участков прокладки нефтепровода в Северной Дакоте за последнее время проходили демонстрации протеста. Полиция неоднократно задерживала участников акций. В начале декабря 2016 года американское правительство объявило, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки.