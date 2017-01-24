Инопланетная маскировка

На экраны РФ выходит фильм "Притяжение" Федора Бондарчука с бюджетом 400 миллионов рублей и нафаршированный самой современной военной техникой, не говоря о спецэффектах.

Про новый фильм Федора Бондарчука я сказала бы очень коротко. Там есть к чему придраться. Но не хочется. Сквозь весь этот фильм проходит очень мощный, очень точный и очень последовательный антиксенофобский мотив. "Притяжение" - это, конечно, история бирюлевских беспорядков 2013-го года, история бунта против чужих, беспощадного и несправедливого, против всех "чужих", без разбору, правы они, виноваты, это история натравливания одних на других, история разжигания тупой зоологической ненависти, но история конечно не лобовая, метафорическая, по воле сценаристов перенесенная в другой московский микрорайон, Чертаново и решенная средствами фантастического блокбастера, просто чтобы на фильм пошли, потому что поди замани на социальную драму про мигрантов, на инопланетян заманивать легче.

И во-вторых, это бесспорно зрелищное и профессиональное кино, с крепким сценарием, откуда лично я, конечно, повыкидывала бы пару-тройку сопливых диалогов, которые проходят по разряду "актуальных", типа положено в современном кинематографе развивать тему отцов и детей, так вот давайте-ка наша дочка пять раз за картину истерически вскрикнет папе, что "ты никогда меня не слышишь!!!" причем охота повыяснять отношения всякий раз нападает на нее в ситуациях экстремальных, когда папе объективно не до дочки, а уж ей, по смыслу происходящего, тоже не должно быть до разборок с отцом. Но это те самые придирки, которыми я обещала никого не грузить, тем более что патетические дефекты уравновешиваются смешными шутками, когда хохочет даже суровый телекритический зал, но все равно не удержусь и поделюсь еще одной, эксклюзивной придиркой, поскольку я по паспорту являюсь жителем того самого микрорайона Чертаново-Северное, которое по верхушкам всех его многоэтажек авторы фильма беспощадно срезают летающей тарелкой, и устрой среди меня референдум, я бы эгоистично загнала их для съемок в любой другой район Москвы, потому что есть все же что-то мистическое, скажем, в том, как любили американцы изничтожать свои башни-близнецы в своих фантастических триллерах, и мы знаем, чем это закончилось в реальной жизни, то есть с суеверной точки зрения конечно не слишком приятно, что на твой район вроде как накликивают всякую жуть, а с другой стороны ты им все это в конце концов прощаешь, поскольку фильм все-таки, на мой взгляд, удался, хуже было бы, если бы район твой порушили в пух и прах ради полного отстоя.

Про это кино я больше ничего говорить не буду, потому что его создатели жутко боятся "спойлерства", а поди знай, в какой момент своего анализа ты наведешь читателя на какую-то сюжетную линию, которую авторы мечтали бы сохранить в секрете. К примеру, на пресс-конференции, которая случилась по окончании картины, Федор Бондарчук на предмет "спойлерства" занервничал в тот момент, когда исполнитель одной из главных ролей Александр Петров заговорил о ревности, которой одержим его герой. Ага! - похоже щелкнуло у режиссера. Вот сейчас критики запишут его слова про ревность, а зритель начнет соображать, к кому же это он приревновал главную героиню?! И сопоставив дважды два: ревность и летающую тарелку, догадается - к кому, и не пойдет в кино!!

Так что ничего больше рассказывать нельзя, разве что для смеха – про один вопрос на этой же пресс-конференции, который просто ошеломил режиссера Бондарчука. "где это вы видели таких ограниченных, таких тупых военных?!" - обиженно спросит корреспондент "Военного обозрения". "Кого вы имеете в виду?" - изумится Бондарчук. "Я имею в виду вашего главного героя в исполнении Олега Меньшикова!" - прояснит свою мысль военный журналист. Бондарчук так растеряется, что сумеет емко высказаться только по поводу весьма и весьма специфического восприятия этого человека, потому что любому ежику было понятно, что он, режиссер, охотился за Меньшиковым на главную "армейскую" роль из тех патриотических, я бы сказала, соображений, что военные с благородными лицами и гуманными мозгами в российской армии встречаются тоже.

И тут ему такое залепили. Ошалел.

Остальное сами увидите. Если захотите.

P.S. А это просто смешной видеоэпизод, когда исполнителя одной из главных Александра Петрова журналисты просят рассказать, как ему работалось с Федором Бондарчуком. Ну вот он взял и не просто рассказал, а показал. И даже сорвал аплодисменты зала.